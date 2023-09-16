العثور على مئات الجثث على شاطئ درنة

أعلنت إدارة الحماية المدنية في مالطا، اليوم، أن فريق إنقاذ تابعاً لها عثر، أمس، على مئات الجثث على شاطئ مدينة درنة الليبية المنكوبة بالفيضانات.

وذكر ناتالينو بيزينا، الذي يقود الفريق المالطي، لصحيفة «تايمز أوف مالطا»، أنه «كان هناك على الأرجح نحو 400 (جثة)، لكن من الصعب التحديد».

ونشرت مالطا فريقاً يضم 72 منقذاً من الجيش وإدارة الحماية المدنية يوم الأربعاء.

واكتشف فريق مكوَّن من أربعة أشخاص الجثث، بعدما عثر أولاً على سبع جثث، بينها جثث ثلاثة أطفال، داخل كهف بجانب البحر.

ويُعتقد أن الفيضانات العارمة جرفت جثث الضحايا إلى البحر، بعدما تسببت الأمطار الغزيرة الناجمة عن العاصفة دانيال في انهيار سدين، لتجرف المياه ربع المدينة الساحلية.

وقال بيزينا لوسائل الإعلام المالطية إن فريقاً صغيراً من إدارة الحماية المدنية صادف الكهف الذي كان نصفه مغموراً بالمياه وعثر على الجثث بداخله.

وبينما واصل الفريق البحث، انضمت إليه قوارب ليبية تبحث أيضاً عن الضحايا والناجين، ثم صادف الفريق خليجاً صغيراً مليئاً بالحطام وعدة مئات من الجثث.