العثور على مئات الجثث على شاطئ درنة

العثور على مئات الجثث على شاطئ درنة
التاريخ
9/16/2023 3:00:20 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
أعلنت إدارة الحماية المدنية في مالطا، اليوم، أن فريق إنقاذ تابعاً لها عثر، أمس، على مئات الجثث على شاطئ مدينة درنة الليبية المنكوبة بالفيضانات.
وذكر ناتالينو بيزينا، الذي يقود الفريق المالطي، لصحيفة «تايمز أوف مالطا»، أنه «كان هناك على الأرجح نحو 400 (جثة)، لكن من الصعب التحديد».
ونشرت مالطا فريقاً يضم 72 منقذاً من الجيش وإدارة الحماية المدنية يوم الأربعاء.
واكتشف فريق مكوَّن من أربعة أشخاص الجثث، بعدما عثر أولاً على سبع جثث، بينها جثث ثلاثة أطفال، داخل كهف بجانب البحر.
ويُعتقد أن الفيضانات العارمة جرفت جثث الضحايا إلى البحر، بعدما تسببت الأمطار الغزيرة الناجمة عن العاصفة دانيال في انهيار سدين، لتجرف المياه ربع المدينة الساحلية.
وقال بيزينا لوسائل الإعلام المالطية إن فريقاً صغيراً من إدارة الحماية المدنية صادف الكهف الذي كان نصفه مغموراً بالمياه وعثر على الجثث بداخله.
وبينما واصل الفريق البحث، انضمت إليه قوارب ليبية تبحث أيضاً عن الضحايا والناجين، ثم صادف الفريق خليجاً صغيراً مليئاً بالحطام وعدة مئات من الجثث.
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