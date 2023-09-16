أردوغان: تركيا قد تتخلى عن محاولة الانضمام للاتحاد الأوروبي

أردوغان: تركيا قد تتخلى عن محاولة الانضمام للاتحاد الأوروبي
التاريخ
9/16/2023 3:00:19 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
ألمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إمكانية أن تتخلى بلاده عن محاولة الانضمام للاتحاد الأوروبي.
وأوضح أردوغان، اليوم، لدى سؤاله عن تقرير للبرلمان الأوروبي عن تركيا صدر حديثاً، أن بلاده يمكن أن «تبتعد» عن الاتحاد الأوروبي إذا لزم الأمر.
وذكر للصحفيين في إسطنبول، قبل رحلته إلى نيويورك حيث من المقرر أن يحضر الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، «أن الاتحاد الأوروبي يحاول الابتعاد عن تركيا».
وقال: «سنقوم يإعداد تقييمنا الخاص لهذه التطورات، وإذا لزم الأمر يمكننا الابتعاد عن الاتحاد الأوروبي»، دون أن يوضح المزيد.
وتجري محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي منذ 2005، لكنها مجمَّدة فعلياً.
وكان أردوغان يشير إلى بيان ذكر أن عملية الانضمام «لا يمكن أن يتم استئنافها في ظل الظروف الحالية»، حسبما جاء في تقرير للبرلمان الأوروبي قبل عدة أيام، دعا إلى «إطار عمل واقعي» لإدارة علاقاتهما المشتركة.
وأدانت وزارة الخارجية التركية التقرير باعتباره «لا أساس له» و «مبني على معلومات مغلوطة».
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