Saturday, 16 September 2023 11:12 GMT

أردوغان: تركيا قد تتخلى عن محاولة الانضمام للاتحاد الأوروبي

9/16/2023 3:00:19 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ألمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إمكانية أن تتخلى بلاده عن محاولة الانضمام للاتحاد الأوروبي.

وأوضح أردوغان، اليوم، لدى سؤاله عن تقرير للبرلمان الأوروبي عن تركيا صدر حديثاً، أن بلاده يمكن أن «تبتعد» عن الاتحاد الأوروبي إذا لزم الأمر.

وذكر للصحفيين في إسطنبول، قبل رحلته إلى نيويورك حيث من المقرر أن يحضر الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، «أن الاتحاد الأوروبي يحاول الابتعاد عن تركيا».

وقال: «سنقوم يإعداد تقييمنا الخاص لهذه التطورات، وإذا لزم الأمر يمكننا الابتعاد عن الاتحاد الأوروبي»، دون أن يوضح المزيد.

وتجري محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي منذ 2005، لكنها مجمَّدة فعلياً.

وكان أردوغان يشير إلى بيان ذكر أن عملية الانضمام «لا يمكن أن يتم استئنافها في ظل الظروف الحالية»، حسبما جاء في تقرير للبرلمان الأوروبي قبل عدة أيام، دعا إلى «إطار عمل واقعي» لإدارة علاقاتهما المشتركة.

وأدانت وزارة الخارجية التركية التقرير باعتباره «لا أساس له» و «مبني على معلومات مغلوطة».

MENAFN16092023000110011019ID1107082269

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث