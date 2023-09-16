الإعلان عن شركاء الدورة الـ21 لمنتدى الإعلام العربي

أعلن نادي دبي للصحافة، الجهة المُنظّمة لمنتدى الإعلام العربي، عن شركاء الدورة الـ21 للمنتدى، التي ستعقد برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يومي 26-27 سبتمبر الجاري، وتضم قائمة الشركاء المميزين للمنتدى هذا العام كلاً من: غُرف دبي "الشريك الرئيسي"، ومجموعة اينوك "شريك الطاقة"، وبنك الإمارات دبي الوطني "الشريك المصرفي".

وتعقد فعاليات الحدث الأهم من نوعه على خارطة الإعلام العربي في مدينة جميرا– دبي، بمشاركة نخبة من الساسة وصُناع القرار والمسؤولين في القطاع الإعلامي على المستوى العربي والعالمي، إلى جانب قيادات كبرى المؤسسات الإعلامية وأبرز الإعلاميين والصحافيين والمُفكّرين والكُتّاب، وبحضور أكثر من 3000 من رموز العمل الإعلامي والمعنيين به في المنطقة والعالم.

صُنع المستقبل

وفي هذه المناسبة، أعربت سعادة منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة عن عميق الامتنان والتقدير لشركاء الدورة الـ21 لمنتدى الإعلام العربي، مؤكدة أن تعاون المؤسسات الوطنية في دعم الحدث يؤكد توافق الرؤى حول أهمية دور الإعلام وأثره في خدمة المجتمعات العربية وتعزيز توجهات التنمية المستدامة في دولة الإمارات والعالم العربي، وإسهامه في رصد الفرص والمساعدة على تجاوز التحديات وصولاً إلى صورة المستقبل الذي يكفل الاستقرار والسعادة لشعوب المنطقة.

وأضافت سعادتها: "تمر صناعة الإعلام في العالم بتحولات جذرية، أصبحت تضع على كاهل مؤسسات الإعلام العربية مسؤولية كبيرة تجاه ضرورة المسارعة لإيجاد الأطر التي تكفل لها مواكبة تلك المستجدات والتي يشكل جانب كبير منها صورة إعلام المستقبل، بما يستدعيه ذلك من ضرورة تعزيز الحوار للتوصّل إلى أفضل التصورات التي تكفل تحقيق ذلك الهدف الاستراتيجي ووضع حلول للتحديات التي قد يواجهها القطاع جراء التحولات المحيطة".

وقد أكد شركاء المنتدى أهمية مضافرة الجهود من أجل تفعيل رسالة منتدى الإعلام العربي، على اعتباره منصة مثالية لبناء مستقبل الإعلام في المنطقة، عبر تبادل الخبرات والرؤى حول كيفية النهوض بالمشاركة الإيجابية للمؤسسات الإعلامية في دعم جهود التطوير والتنمية الشاملة في المنطقة وتقديم خدمات إعلامية نوعية تلاقي تطلعات مجتمعاتها.

الشريك الرئيسي

وقال معالي عبد العزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غُرف دبي: "تحرص غرف دبي على مواصلة دورها كشريك دائم وقوي لقطاع الإعلام، وتعمل في سبيل ذلك على مشاركة وسائل الإعلام أهم التقارير المعنية بغُرف دبي وذات التأثير الكبير على مجتمع الأعمال العالمي، سعياً للمساهمة في تقديم الرؤى الهادفة لدفع النمو الاقتصادي لإمارة دبي، وتأكيد احتضانها بيئة أعمال داعمة ومتطورة"، لافتاً إلى أن غرف دبي وانطلاقاً من موقعها كشريك رئيسي لمنتدى الإعلام العربي؛ تؤكد التزامها بتعزيز القدرة التنافسية للمشهد الإعلامي في المنطقة ودعم تبنّي المفاهيم الإعلامية الحديثة وفي مقدمتها إعلام الميتافيرس والذكاء الاصطناعي.

وأضاف معاليه: "نفخر في غرف دبي بشراكتنا الراسخة مع منتدى الإعلام العربي الذي يشكل منصة حيوية تربط مجتمع الإعلام بأبرز الأطراف المعنية لتشكيل مستقبل المشهد الإعلامي في العالم العربي وضمان استدامته".

شريك الطاقة

من جهته، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "اينوك": "انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمستقبل مسيرة النمو والازدهار التي تشهدها دبي على جميع المستويات، وفي إطار دعم "اينوك" للدور الإيجابي الذي يسهم فيه الإعلام في نقل الصورة الكاملة عن حركة التنمية الفاعلة التي تشهدها دولة الإمارات، والأثر الفعّال لقطاع الطاقة في دعم جهود التنمية، يسعدنا التعاون والشراكة مع نادي دبي للصحافة الذي يتمتع بمكانة مرموقة بين الهيئات والمؤسسات الإعلامية والصحافية الإقليمية والدولية".

وأضاف سعادته: "نقدّر دور الإعلام في مواكبة المتغيرات الاقتصادية المعنية بقطاع الطاقة والبيئة، ولا شك في أن المؤسسات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي لها دور محوري في مساعدتنا في توجيه رسائل هادفة تسلّط الضوء على قضايا باتت اليوم محور نقاشات حكومات العالم وفي مقدمتها القضايا المتعلقة بالطاقة والاستدامة وسبل المحافظة على الموارد الطبيعية والبيئة".

الشريك المصرفي

بدوره قال سعادة هشام عبد الله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "نفخر في بنك الإمارات دبي الوطني بمواصلة دعمنا لمنتدى الإعلام العربي الذي يمثل منصة عربية مثالية لمواكبة التطلعات المستقبلية لواقع الإعلام في المنطقة، إذ يجمع هذا الحدث الإقليمي البارز سنوياً في دبي قادة وصُنّاع الإعلام لمناقشة مستقبل القطاع عربياً وأهم المتغيرات ذات التأثير المشترك التي تشهدها المنطقة".

وأضاف: "تأتي هذه الشراكة كنتيجة طبيعية للعلاقات المتميزة طويلة الأمد مع نادي دبي للصحافة وتؤكد التزامنا بدعم أهدافه وجهوده المستمرة في تعزيز مكانة دبي كعاصمة للمال والاعمال وصناعة الإعلام".

شركاء إعلاميون

ويحظى المنتدى ضمن دوراته المتعاقبة برعاية ودعم كبرى المؤسسات الإعلامية المحلية والإقليمية والدولية، لتسليط الضوء على مستقبل الإعلام العربي وسبل تطويره، ومن هذه المؤسسات هذا العام على سبيل المثال: "مؤسسة دبي للإعلام"، و"شركة أبوظبي للإعلام" ومجموعة قنوات MBC وقناتي العربية والحدث، وقناة سكاي نيوز عربية، وتلفزيون الشرق للأخبار ، وقناة ومنصة "المشهد"، وشبكة قنوات "سي بي سي" المصرية، ومؤسسة الأهرام، وصحيفة أخبار اليوم، و صحيفة اليوم السابع المصرية و صحيفة هسبريس المغربية و"صحيفة البيان"، وصحيفة "الإمارات اليوم" ودبي بوست "شريك الإعلام الرقمي"صحيفة "الاتحاد"، وصحيفة "الخليج"، وصحيفة "الوطن"، وصحيفة "عرب نيوز" السعودية، و"شبكة الإذاعة العربية"، و "إذاعة الأولى" و قناة العربية من تلفزيون الصين الدولي (سي جي تي ان) ، كشركاء إعلاميين للمنتدى.

وقدّمت مريم الملا، مديرة علاقات الشركاء عضو اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي، بالغ الشكر لشركاء المنتدى وضمن مختلف فئات الشراكة والرعاية، مؤكدة أن دعمهم يساند رسالة المنتدى ويعزّز قدرته على تحقيق أهدافه، في ضوء روابط التعاون الوثيقة التي تجمع نادي دبي للصحافة بتلك المؤسسات الرائدة، والتي تقدم بدعمها للمنتدى النموذج والقدوة في الوعي بدور الإعلام وأهمية المشاركة في تمكينه من القيام بدوره على الوجه الأمثل.

ويضم منتدى الإعلام العربي الحادي والعشرين العديد من الفعاليات والمنصات الحوارية التي تتنوع ما بين الجلسات النقاشية والحوارات الرئيسية وجلسات الــ 20 دقيقة التي تمتاز بنقاشاتها المركَّزة، وغيرها من الفعاليات حيث يسمح هذا التنوع في الإطار التنظيمي للحدث بمناقشة طيف واسع من الموضوعات المتعلقة بقطاع الإعلام عموماً والتي تركز في دورة هذا العام على استشراف "مستقبل الإعلام العربي".

وقد واكب المنتدى على مدار أكثر من 20 عاماً أهم القضايا والتطورات التي شهدتها المنطقة والعالم، واستعرض من خلال نقاشاته دور الإعلام وتأثيره في تلك التطورات وتأثُّره بتداعياتها، بمشاركة نخب عربية وعالمية رفيعة المستوى ما يعكس حجم التقدير الذي يحظى به المنتدى كحدث يسعى لتعزيز دور الإعلام في دعم تقدُّم المنطقة وازدهارها.