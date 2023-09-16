ليست السن.. ترامب يوضح مشكلة بايدن

كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن مشكلة الرئيس الحالي جو بايدن الحقيقية من وجهة نظره، نافياً أن يكون التقدم في السن هو السبب.

وأوضح ترامب، خلال مقابلة أجرتها معه شبكة «إن بي سي»، ستُبث غداً، أن «بايدن ليس متقدّماً جداً في السن» بما يحول دون سعيه للفوز بولاية رئاسية ثانية، مؤكداً أن المشكلة الكبرى هي أنه «غير كفؤ».

وقال المرشح الجمهوري دونالد ترامب، خلال المقابلة التي جاءت في خضم سجال دائر في الولايات المتحدة حول شيخوخة الطبقة السياسية، وهي عامل رئيس في انتخابات 2024: «بعض من أعظم قادة العالم كانوا ثمانينيين»، مضيفاً: «بالمناسبة لست قريباً من بلوغ سن الثمانين».

وتابع: «بايدن ليس متقدماً جداً في السن، لكني أعتقد أنه غير كفؤ وهذه مشكلة أكبر».

الجدير بالذكر أنه في موعد الاستحقاق سيكون عمر بايدن قد ناهز 82 عاماً، فيما سيكون ترامب في الـ78 من عمره.

وتشير الاستطلاعات إلى خشية أكبر في صفوف الأمريكيين حيال سن بايدن، على الرغم من ضآلة الفارق العمري بين الرجلين.

وأظهر استطلاع أن 75 في المئة من المستطلعين يشككون في قدرة الرئيس الديمقراطي على الاضطلاع بمهام المنصب لولاية ثانية.

وكان ترامب لدى انتهاء ولايته ثاني أكبر رئيس أمريكي سناً (رونالد ريغان كان قد بلغ 77 عاماً لدى انتهاء ولايته)، وهو ما يشكّل تحدياً لقطب العقارات الذي، على الرغم من ذلك، يواظب على تسمية الرئيس الحالي بـ«جو النعسان».

وفي حال فوزه بالرئاسة في انتخابات 2024 سيكون ترامب لدى انتهاء ولايته قد بلغ 82 عاماً.

ويعد عمر بايدن عائقاً رئيساً أمامه، رغم الجهود التي يبذلها البيت الأبيض للتسويق لنجاحاته الاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية.

وفي آخر فحص طبي خضع له بايدن في فبراير، وصفه طبيبه بأنه يتمتع «بالحيوية» و«صحته جيّدة». مع ذلك، يواصل سنّه شغل الناخبين في بلد يمنح أهمية بالغة للشباب.

وبات الرئيس يسير بحذر شديد ويتلعثم في الكلام، وبما أنه دائماً تحت الأضواء، فما من مفر.

وفي المقابلة، قال ترامب إن عمره لا يسبب له قلقاً، مشيراً إلى أن والديه عاشا حياة مديدة، وتابع: «وراثياً، إنه أمر جيّد».