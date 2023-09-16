الدم في البول مؤشر لأمراض خطيرة

ويعد الدم في البول من المؤشرات القوية التي تكشف عدد كبير من الأمراض والتي نعرضها لكم في هذا التقرير وفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك.



يمكن أن يكون هناك عدد من الأسباب المختلفة لظهور الدم في البول، وبعضها أكثر خطورة من غيرها ويمكن أن تنطوي هذه الحالات على التهابات أو حصوات، بما في ذلك:

عدوى المسالك البولية (UTI) : هذا يعني أن لديك عدوى في أي جزء من جهازك البولي .

التهاب الحويضة والكلية : يصف هذا العدوى التي وصلت إلى كليتك.

التهاب المثانة : تشير هذه الحالة إلى التهاب المثانة، والذي يمكن أن يكون له أسباب معدية وغير معدية.

مرض الحصوات البولية : يصف هذا المصطلح الحصوات الموجودة في الجهاز البولي، بما في ذلك حصوات الكلى وحصوات المثانة وحصوات الحالب .

قد تشمل الحالات الأخرى التي تؤدي إلى ظهور الدم في البول ما يلي:

تضخم البروستاتا (تضخم البروستاتا الحميد) : في هذه الحالة غير السرطانية، تصبح البروستاتا أكبر حجمًا. البروستاتا هي جزء من الجسم الذي ينتج السائل المنوي.

إصابة المسالك البولية : لديك صدمة حادة أو مخترقة نتيجة للحوادث أو الاعتداء.

الدورة الشهرية : قد ترى دمًا في البول أثناء الدورة الشهرية.

بطانة الرحم : في هذه الحالة، تنمو أجزاء من البطانة الداخلية للرحم في أماكن أخرى غير داخل الرحم.

مرض الكلى (الكلى) : في هذه الحالة المزمنة، يعني تلف الكليتين أنهما لا يعملان بشكل جيد.

مرض الخلايا المنجلية : تؤثر هذه الحالة الموروثة على خلايا الدم الحمراء.

بالإضافة إلى هذه الحالات الأخرى، يمكن للخلايا التي تنمو بشكل لا يمكن السيطرة عليه في أجزاء معينة من الجسم - ما نعرفه بالسرطان - أن تسبب الدم في البول. تشمل هذه الشروط:

سرطان المثانة .

سرطان الكلى .

سرطان الحالب.

سرطان الإحليل.

سرطان البروستاتا.