تعداد سكاني شامل في مخيمي الأزرق والزعتري

وستقوم مديرية شؤون اللاجئين السوريين التي تتبع وزارة الداخلية ودائرة الإحصاءات العامة بإجراء عملية التعداد السكاني من 17 أيلول الحالي إلى 18 تشرين الثاني 2023.

وقال مدير عام دائرة الإحصاءات العامة حيدر الفريحات

إن جمع البيانات سيكون لغايات تنموية وتخطيطية، وبهدف التزويد الأفضل للخدمات من قاطني المخيمات، ومنع ازدواجية تقديم المساعدات في بعض المواضيع، ومعرفة فجوات في مواضيع أخرى، وذلك وفق المملكة.

ويهدف التعداد إلى تزويد متخذ القرار بأرقام عملية لإدارة عملية التخطيط والتعامل مع المخيمات، بحسب فريحات الذي أضاف أن التعداد سوف يكون في متناول الجهات المختصة لتحسين أحوال المخيم، ولن يكون التعداد مرتبطا بأمور أمنية أو مساعدات أو ضرائب.

ويشارك في التعداد 68 باحثا من دائرة الإحصاءات، 50 منهم في مخيم الزعتري، و18 في الأزرق، وفق مدير الدائرة.

وأوضح فريحات أن مدة العمل الميداني شهران، وستكون هناك عملية تجميع للبيانات وتبويبها وتحليلها ووضعها في جداول لغرض دراسة البيانات وإعداد تقرير شامل، على أن ينتهي العمل على التقرير بنهاية شهر كانون الثاني المقبل.

وأوضح فريحات أن الهدف هو إجراء تعداد شامل وليس عينة، وستكون وحدة العينة هي الكرفان، والهدف الأسرة؛ للتعرف على الخصائص الديمغرافية وخصائص المسكن والحالات التعليمية والصحية والعملية، ومعرفة الأفراد الموجودين خارج المخيم مؤقتا.

وتتحدث الحكومة عن وجود 1.3 مليون لاجئ سوري في الأردن، وتقول المفوضية، إن 655283 لاجئا سوريا مسجلون لديها، بينهم 83835 في مخيم الزعتري، و45184 في مخيم الأزرق، وذلك حتى 3 أيلول الحالي.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن الهدف هو تحديث قاعدة البيانات المتعلقة باللاجئين السوريين الموجودين في كل من مخيمي الزعتري والأزرق وتهدف للتعرف على أعداد اللاجئين، وظروفهم الاقتصادية والاجتماعية بهدف تحسين الخدمات.

وقالت، إن موظفي التعداد المنتدبين من دائرة الإحصاءات العامة بزيارة لجميع العائلات المقيمة في المخيمات داخل الكرفانات، وإجراء المقابلات مع جميع أفراد الأسرة الواحدة، وستستغرق المقابلة نحو 15 دقيقة تقريبا.