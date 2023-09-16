التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يثمن قرارات الرئيس السيسي حول الأجور والمعاشات





وأضاف التحالف فى بيانه أن هذه القرارات تعكس مدى انحياز السيد الرئيس للمواطن فى ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى يعيشها العالم فى الوقت الحالى، كما أنها تُعد خطوة هامة فى طريق تحقيق العدالة الاجتماعية.





والتحالف إذ يثمن هذه القرارات ودورها فى زيادة مظلة الحماية الاجتماعية، فإنه يؤكد على أن الدولة القوية التى استطاعت هزيمة الإرهاب بتكاتف شعبها مع كافة مؤسساتها القوية فإنها قادرة كذلك على التغلب على كافة التحديات الاقتصادية التى تواجهها لتستمر معركة البناء والتنمية من أجل الوصول للجمهورية الجديدة.



