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التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يثمن قرارات الرئيس السيسي حول الأجور والمعاشات

9/16/2023 2:29:00 PM
(MENAFN- Youm7) ثمن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى القرارات الهامة التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بنى سويف، وتأتى هذه القرارات لتشمل حزمة حماية اجتماعية تمثلت فى زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وأصحاب المعاشات لتصبح 600 جنيهاً بدلاً من 300 جنيه وإطلاق مبادرة لتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين وإعفاء المتعثرين من سداد أقساط مشروعات التعمير والتنمية الزراعية وكذلك ورفع الحد الأدنى لأجور موظفى الدرجة السادسة لــ 4000 جنيهاً بدلاً من 3500 جنيهاً، وزيادة معاشات تكافل وكرامة بنسبة 15% بجانب رفع حد الإعفاء الضريبى للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة بنسبة 25%، وتطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة.


وأضاف التحالف فى بيانه أن هذه القرارات تعكس مدى انحياز السيد الرئيس للمواطن فى ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى يعيشها العالم فى الوقت الحالى، كما أنها تُعد خطوة هامة فى طريق تحقيق العدالة الاجتماعية.


والتحالف إذ يثمن هذه القرارات ودورها فى زيادة مظلة الحماية الاجتماعية، فإنه يؤكد على أن الدولة القوية التى استطاعت هزيمة الإرهاب بتكاتف شعبها مع كافة مؤسساتها القوية فإنها قادرة كذلك على التغلب على كافة التحديات الاقتصادية التى تواجهها لتستمر معركة البناء والتنمية من أجل الوصول للجمهورية الجديدة.



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