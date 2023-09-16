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افتتاح معرض أهلا مدارس بشارع فيصل فى الجيزة.. غدا

9/16/2023 2:29:00 PM
(MENAFN- Youm7) تفتتح
محافظ الجيزة، يوم غد الأحد، معرض "أهلا مدارس" بمنطقة أرض المطاحن بشارع الملك فيصل، لبيع كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بتخفيضات تصل إلى 30%.
ومن المقرر أن تشهد محافظة الجيزة افتتاح معارض أخرى لـ"أهلا مدارس" في مناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة هي العمرانية، والبدرشين، و6 أكتوبر، وإمبابة، لتغطية كافة مناطق المحافظة وضمان وصول الخدمة لأكبر عدد من المنتفعين وبصورة ميسرة.

يُذكر أن المهندس أسامة الشاهد رئيس غرفة الجيزة التجارية، أكد أن معارض أهلا مدارس من أهم المعارض الجماهيرية التي تلبي احتياجات المواطن من كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي بجميع مراحل التعليم المختلفة، فضلًا عن بعض المنتجات الغذائية، وكل ذلك بخصومات حصرية وأسعار منافسة تقل كثيرًا عن مثيلاتها في المحلات التجارية.

ودعا رئيس الغرفة جميع العارضين إلى وضع أقل نسبة من هوامش الأرباح وتقديم خصومات كبيرة لتوفير المنتجات إلى أبناء المحافظة بأسعار في متناول الجميع،
مؤكدًا على الدور المجتمعي لأعضاء غرفة الجيزة التجارية في تقديم خدمات حقيقية للمواطنين من خلال المشاركة في معارض لبيع السلع بأسعار مخفضة مثل معرضي أهلا رمضان وأهلا مدارس وغيرها.








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