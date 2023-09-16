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فاكسيرا: توفير لقاح الكلب بسعر 103 جنيهات بفروع المصل واللقاح

9/16/2023 2:29:00 PM
(MENAFN- Youm7) قالت شركة فاكسيرا، إنه يتوفر بمركز التطعيمات القومى لقاح الكلب بجرعات تطعيم من عمر سنة لأقل من 5 سنوات بسعر 103 جنيهات شامل رسم التطعيم.

وأضافت شركة فاكسيرا أنه يتم الحصول على الجرعة الأولى ثم الجرعة الثانية بعد 3 أيام.

كشفت عن الإسعافات الأولية لعضة الكلب وذلك للحماية من الإصابة بمرض السعار.
وبحسب وزارة الصحة والسكان تتمثل إجراءات الإسعافات الأولية:
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القيام بإيقاف النزيف
- غسل الجرح بالماء والصابون
- وضع ضمادة خفيفة على الجرح
- نقل المصاب لأقرب مستشفى لاستكمال العلاج
- المصل المناسب

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