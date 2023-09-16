فيتش تثبت تصنيف الكويت الائتمانى عند -Aa مع نظرة مستقرة





وقالت الوكالة فى تقرير على موقعها الإلكترونى إن نقاط القوى الرئيسية فى التصنيف الائتمانى للكويت "تكمن فى ميزانياتها المالية والخارجية القوية بشكل استثنائى".





وذكرت الوكالة من جهة أخرى أن نقاط الضعف الرئيسية تشمل القيود المؤسسية وغياب التشريعات التى تسمح بإصدار قانون الدين العام منذ عام 2017 "ما يؤثر على الإصلاحات لمعالجة التحديات المالية والهيكلية الناجمة عن الاعتماد الكبير على النفط"، وفق وكالة أنباء الكويت.









وأكدت "فيتش" أن الميزانية العامة المالية والخارجية من بين أقوى الميزانيات السيادية التى تصنفها، وتوقعت أن يبلغ متوسط صافى أصول السيادية الخارجية ما نسبته 505 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى خلال العامين الحالى والقادم، ليظل واحدا من أعلى المعدلات بين الدول السيادية المصنفة وأعلى 10 مرات من متوسط المرتبة

"-AA".





ويتم الاحتفاظ بمعظم الأصول الأجنبية فى صندوق احتياطى الأجيال القادمة، الذى تديره الهيئة العامة للاستثمار، إضافة إلى إدارتها أصول صندوق الاحتياطى العام، بحسب فيتش.





وأوضحت أن نسبة إجمالى الدين الحكومى لا تزال منخفضة عند مستوى 8.7 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى للسنة المالية 2022- 2023، متوقعة فى حال إصدار قانون الدين العام فى السنة المالية 2024 - 2025 والقيام بإصلاح مالى محدود، وانخفاض أسعار النفط أن يتضاعف الدين الحكومى ليبلغ 24 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية 2025 - 2026 واستمرار ارتفاعه بالسنوات اللاحقة بسبب العجز المالى المتوقع.





وقالت إنه مع هذا السيناريو فإن التوقعات بأن يظل إجمالى الدين كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى بالكويت أقل من أقرانها فى تصنيف الوكالة للمرتبة AA.



