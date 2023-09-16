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الأرصاد السعودية: أمطار خفيفة ومتوسطة على منطقة المدينة المنورة

9/16/2023 2:28:57 PM
(MENAFN- Youm7) توقع المركز الوطنى للأرصاد السعودية فى تقريره اليومى عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار خفيفة ومتوسطة على منطقة المدينة المنورة ، تشمل تأثيراتها رياحا نشطة وشبه انعدام فى مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وتدنيا فى مدى الرؤية الأفقية، بحسب وكالة الأنباء السعودية.


وبيّن المركز أن الحالة التى تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية وخيبر والعيص والعلا والمهد ووادى الفرع ، بدأت الساعة الـ 1 ظهرا وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساء اليوم.


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