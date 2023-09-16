ليبيا تعلن حالة الطوارئ لمدة عام كامل فى المناطق المتضررة شرقى البلاد

وأضاف "السائح" - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال) - أن المركز يوصى بتقسيم درنة إلى ثلاث مناطق: المناطق المتضررة والهشة والآمنة؛ وذلك بهدف التعامل مع تداعيات السيول وإغاثة المتضررين ومساعدة العائلات على النزوح لمناطق آمنة، مشيرا إلى أن مراكز التطعيمات لم تتضرر فى درنة، مؤكدا الشروع فى إعطاء التطعيمات الروتينية اللازمة لأطفال المدينة ابتداء من اليوم.

وأعلن مدير المركز ارتفاع عدد حالات التلوث بمياه الشرب إلى 150 حالة، نتيجة اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحى، منبّها إلى أن مياه الشرب فى "درنة" غير صالحة للاستهلاك الآدمى ويجب الاعتماد على مصادر أخرى.



من جهة أخرى، أعلنت الشركة العامة للكهرباء فى ليبيا تمكنها من إرجاع 90 بالمائة من المحطات الكهربائية للخدمة بالمناطق المتضررة جراء السيول والفيضانات شرق البلاد.



وأكد الناطق باسم الشركة وئام التائب، حاجة عدد من المحطات الفرعية إلى أعمال التنظيف والصيانة لإعادة تهيئتها وإرجاعها للخدمة.



وأشارت الشركة إلى أنه يتم حاليا العمل على صيانة خط العرقوب وتركيب أعمدة جديدة بدائرة توزيع الساحل من قبل فرق إدارة توزيع غريان وفرقة توزيع جفارة.



وقد ضربت عاصفة /دانيال/ يوم /الأحد/ الماضي، الماضى مناطق شرقى ليبيا وتسببت فى انهيار سدّين فى /درنة/، جرفت مياههما أجزاء من المدينة بمبانيها وبناها التحتية.