Saturday, 16 September 2023 11:11 GMT

ليبيا تعلن حالة الطوارئ لمدة عام كامل فى المناطق المتضررة شرقى البلاد

9/16/2023 2:28:57 PM
(MENAFN- Youm7) قال مدير المركز الوطنى لمكافحة الأمراض فى ليبيا حيدر السائح، اليوم /السبت/، إن المركز قرر إعلان حالة الطوارئ لمدة عام كامل فى المناطق المتضررة؛ جراء السيول والفيضانات شرق البلاد، لافتا إلى أن هذا الإجراء يأتى تحسبا لمنع تفشى أى مرض.

وأضاف "السائح" - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال) - أن المركز يوصى بتقسيم درنة إلى ثلاث مناطق: المناطق المتضررة والهشة والآمنة؛ وذلك بهدف التعامل مع تداعيات السيول وإغاثة المتضررين ومساعدة العائلات على النزوح لمناطق آمنة، مشيرا إلى أن مراكز التطعيمات لم تتضرر فى درنة، مؤكدا الشروع فى إعطاء التطعيمات الروتينية اللازمة لأطفال المدينة ابتداء من اليوم.

وأعلن مدير المركز ارتفاع عدد حالات التلوث بمياه الشرب إلى 150 حالة، نتيجة اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحى، منبّها إلى أن مياه الشرب فى "درنة" غير صالحة للاستهلاك الآدمى ويجب الاعتماد على مصادر أخرى.


من جهة أخرى، أعلنت الشركة العامة للكهرباء فى ليبيا تمكنها من إرجاع 90 بالمائة من المحطات الكهربائية للخدمة بالمناطق المتضررة جراء السيول والفيضانات شرق البلاد.


وأكد الناطق باسم الشركة وئام التائب، حاجة عدد من المحطات الفرعية إلى أعمال التنظيف والصيانة لإعادة تهيئتها وإرجاعها للخدمة.


وأشارت الشركة إلى أنه يتم حاليا العمل على صيانة خط العرقوب وتركيب أعمدة جديدة بدائرة توزيع الساحل من قبل فرق إدارة توزيع غريان وفرقة توزيع جفارة.


وقد ضربت عاصفة /دانيال/ يوم /الأحد/ الماضي، الماضى مناطق شرقى ليبيا وتسببت فى انهيار سدّين فى /درنة/، جرفت مياههما أجزاء من المدينة بمبانيها وبناها التحتية.


MENAFN16092023000132011024ID1107082208

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث