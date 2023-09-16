وزير الخارجية التونسى يرأس وفد بلاده لأعمال الجزء رفيع المستوى للدورة 78 للجمعيّة العامّة للأمم المتحدة

وقالت الخارجية - فى بيان اليوم - إن الوزير سيقوم بإلقاء بيان تونس بهذه المناسبة، مشيرا إلى أن تونس ستؤكد خلال مشاركتها فى الدورة على سبل تدعيم جهود تعافى الاقتصاد الوطنى والتباحث بشأن مسائل تمويل التنمية واسترجاع الأموال المنهوبة والتعاطى مع أزمتى الغذاء والطاقة والمعالجة الجماعيّة للأسباب العميقة للهجرة غير الشرعية والحد من تأثيرات تغيّر المناخ، إلى جانب تأكيد ثوابت الدبلوماسيّة التونسيّة القائمة خاصّة على الانحياز للشرعيّة الدوليّة ونصرة القضايا العادلة وفى مقدّمتها القضيّة الفلسطينية واحترام سيادة الدول وعدم التدخل فى شئونها الداخلية وفضّ النزاعات بالطرق السلميّة.

وقالت الخارجية إن الوزير سيمثّل البلاد فى مختلف الفعاليات رفيعة المستوى المدرجة على جدول أعمال الدورة، من أبرزها قمّة أهداف التنمية المستدامة، وقمّة الطموح المناخي، والاجتماع رفيع المستوى حول تمويل التنمية، والاجتماع الوزارى التحضيرى لقمّة المستقبل، والاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة حول التغطية الصحيّة الشاملة، وسيحمل الوزير صوت إفريقيا خلال هذه التظاهرات من منطلق رئاسة تونس للمجموعة الإفريقيّة بنيويورك خلال الشهر الحالي.

وأضافت الخارجية أنه سيكون للوزير مشاركات خاصّةً فى الاجتماع التشاورى لوزراء الخارجيّة العرب، والاجتماع الوزارى لمنظمة التعاون الإسلامي، واجتماع لجنة تنسيق المساعدة المخصّصة للشعب الفلسطيني، والاجتماع الوزارى حول تعزيز التعاون الإفريقى فى مجال مكافحة الإرهاب، واجتماع مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي.

وأشارت إلى أنه ستكون له عدّة لقاءات ثنائيّة مع نظرائه من الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز علاقات التعاون البينى وبحث فرص تنويع شراكات تونس الخارجيّة، فضلا عن الالتقاء بعدد من المسئولين الأمميّين والمسئولين الأول لعدد من المنظمات الدوليّة والإقليميّة، لمزيد توطيد علاقات التعاون القائمة بين تونس ومختلف هذه المنظمات.