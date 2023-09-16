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السلطات المغربية تعثر على 5 رعاة كانوا مفقودين بمنطقة جبلية شاسعة ضربها الزلزال

9/16/2023 2:28:57 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت السلطات المغربية اليوم /السبت/ إجراء عملية إمداد لخمسة رعاة كانوا مفقودين وعالقين فى منطقة جبلية شاسعة فى نطاق الأقاليم التى ضربها الزلزال المدمر فى التاسع من سبتمبر الجارى.

وأضافت السلطات المغربية - فى بيان - أنه تم توفير المساعدات اللازمة لهم من طعام وأغطية، وتقديم الرعاية الطبية والأدوية الضرورية.


وأوضح البيان أنه تم نقل المساعدات بعد عملية بحث استمرت 72 ساعة فى تضاريس جبلية صعبة، حيث تعاونت السلطات المحلية والأمنية المعنية والقوات المسلحة الملكية فى أعمال البحث والتمشيط.


وأشار البيان إلى أنه خلال العملية تم الاستعانة بكافة الإمكانيات والتجهيزات المتاحة، بما فى ذلك المروحيات العسكرية والتقنيات الحديثة، وتم تحديد موقعهم باستخدام طائرة بدون طيار.


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