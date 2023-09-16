نقابة عمال النقل العام: قرارات الرئيس السيسى بزيادة العلاوات تاريخية

ووصف " كامل ' القرارات جملة وتفصيلا بالتاريخية كونها جاءت انحيازا للشارع وبالاخص محدودى الدخل وفى القلب منهم العمال والشباب وأصحاب المعاشات مؤكدا أن المردود لتلك القرارات سيكون له أثرا ايجابيا على الاقتصاد القومى.





قال أن تلك القرارات جاءت فى توقيت مناسب حيث تنتظر البلاد الاحتفال بالمولد النبوى الشريف فضلا عن الاستعداد للموسم الدراسى الجديد كما ستؤدى إلى انتعاش حركة البيع والشراء مما سيكون لها مردودا اقتصاديا.









وبعث " كامل" برسالة إلى الرئيس السيسى جاء فيها ' ستظل فى قلب وعقل عمال النقل العام رئيسا تاريخيا لنا ولكل المصريين"





وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، عدد من القرارات للحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة، بشأن المواطن المصرى، وذلك خلال كلمته فى زيارته لمحافظة بنى سويف، وجاءت كالتالى:





أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.





ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.





ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.





رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة.





خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن.





سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.





ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.



