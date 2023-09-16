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ولد الهدى حملة يُطلقها مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية احتفاءً بمولد النبى

9/16/2023 2:28:54 PM
(MENAFN- Youm7) يُطلِقُ مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية حملة بعنوان «ولد الهدى» طوال شهر ربيع الأول احتفاء بذكرى ميلاد سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
ويقدم المركز خلال هذا الشهر المبارك باقة متنوعة من النسائم الدعوية والرسائل التوعوية التي تدعو الأمة جمعاء إلى التخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم وتأدب بآدابه، وتذكّر بسيرته صلى الله عليه وسلم العطرة، وتبين كريم شمائله وفضائله وحقوقه صلى الله عليه وسلم على أمته.
كما يتقدَّم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية للمسلمين حول العالم بخالص التَّهاني بهذه المناسبة العطرة، ويسر المركز أن يقدم لمتابعيه برامج حملته عبر منافذه الإلكترونية تحت العناوين الآتية:

كما يستقبل المركز أسئلة المستفتين على الرقم الساخن: 19906، وعبر موقعه الإلكتروني، ورسائل فيس بوك الخاصة.



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