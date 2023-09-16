ولد الهدى حملة يُطلقها مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية احتفاءً بمولد النبى

ولد الهدى حملة يُطلقها مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية احتفاءً بمولد النبى
التاريخ
9/16/2023 2:28:54 PM
(MENAFN- Youm7) يُطلِقُ مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية حملة بعنوان «ولد الهدى» طوال شهر ربيع الأول احتفاء بذكرى ميلاد سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
ويقدم المركز خلال هذا الشهر المبارك باقة متنوعة من النسائم الدعوية والرسائل التوعوية التي تدعو الأمة جمعاء إلى التخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم وتأدب بآدابه، وتذكّر بسيرته صلى الله عليه وسلم العطرة، وتبين كريم شمائله وفضائله وحقوقه صلى الله عليه وسلم على أمته.
كما يتقدَّم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية للمسلمين حول العالم بخالص التَّهاني بهذه المناسبة العطرة، ويسر المركز أن يقدم لمتابعيه برامج حملته عبر منافذه الإلكترونية تحت العناوين الآتية:
كما يستقبل المركز أسئلة المستفتين على الرقم الساخن: 19906، وعبر موقعه الإلكتروني، ورسائل فيس بوك الخاصة.
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