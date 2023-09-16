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نقيب المهن الزراعية: قرارات الرئيس السيسى انتصار لصغار المزارعين

9/16/2023 2:28:54 PM
(MENAFN- Youm7) أكد الدكتور سيد خليفة نقيب المهن الزراعية، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم من بني سويف المتعلقة بدعم المزارعين هي انتصار للفلاح المصري لأن الفلاح وخصوصا صغار المزارعين هم الذين يعملون في كل الظروف المناخية القاسية.



وأوضح سيد خليفة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن قرارات الرئيس انتصار لصغار المزارعين الذين يعانون من قروض في البنك الزراعي، قائلا: "لما الرئيس يأخذ قرارا بإعفائهم من القروض قبل بداية يناير هذا يقع في مصلحتهم، وتم اعفائهم وهذا في مصلحة الفلاح المصري الاولى بالرعاية".



وأشار سيد خليفة، إلى أن مشروعات حياة كريمة في الصعيد وبني سويف يستفيد منها الفلاحين والأسر الأولى بالرعاية، مؤكدا أن ما يحدث من مشروعات يخدم المزارعين لتقديم المزيد من التطور الزراعي.







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