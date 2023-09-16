أحمد أبو اليزيد يشيد بقرارات الرئيس السيسى: إنصاف للمواطن ودعم للفلاح المصري

وأضاف "أبو اليزيد " فى تصريحات أن الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية حققت إنجازات عديدة فى وقت قياسى وتبنى الاستغلال الأمثل للطاقة وإنشاء مصانع أسمدة جديدة مثل مجمع الأدبية فى السويس وإعادة إحياء مشروع كيما فى أسوان ومجمع كوم أوشيم المرحلة الأولى والثانية والثالثة للأسمدة، والتوسع فى استصلاح الاراضى

الزراعية من خلال إضافة 4 مليون فدان للرقعة الزراعية، مثل مشروع الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان ونواته مشروع مستقبل مصر 1.1 مليون وتم زراعة منه على أرض الواقع 460 الف فدان على مدار الأربعة سنوات الماضية، وأيضا إعادة إحياء مشروع توشكى وكذلك صحراء سرابيوم وما حدث من تحلية وإعادة تدوير المياه التى كانت موجودة فى محطة بحر البقر، لإعادة ايحاء 600 ألف فدان سيتم زراعتهم فى شمال سيناء، بالإضافة إلى 100 الف فدان زراعات محمية وأن إنتاجية الفدان فى الزراعة المحمية تعادل إنتاجية 5 افدنة فى الزراعات العادية، وكذلك المشروع القومى الـ 1.5 مليون فدان الذى يشمل الظهير الصحراوى لمعظم محافظات مصر.

وأشار أبو اليزيد أن هذه المشروعات القومية الزراعية ساهمت فى اتاحة السلع الاستراتيجية الأساسية كما تبنت الدولة محور جديد لإدارة المياه وإعادة تدويرها واستغلالها استغلال أمثل كذلك المشروعات القومية مثل تبطين الترع وتطوير الرى سواء الرى سواء كان الرى بالرش أو التنقيط كل ذلك ساهم فى تحقيق وتوفير السلع الاستراتيجية

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية كان قد أصدر عدة قرارات لصالح المواطن المصرى خلال كلمته التى ألقاها فى زيارة محافظة بنى سويف منها زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام وزيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.



و رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام وزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة.



كذلك مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن وإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.



