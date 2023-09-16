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نقابة العاملين بالقطاع الخاص ترحب بقرارات الرئيس السيسي: تؤكد دعم للفئات الأكثر احتياجا

9/16/2023 2:28:54 PM
(MENAFN- Youm7) رحب شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أصدرها اليوم على هامش افتتاح عدد من مشروعات حياة كريمة في محافظة بني سويف، وذلك لتخفيف عن كاهل المواطنين.

وثمن "خليفة"، زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300، وزيادة الحد الأدنى ليصبح 4000 جنيه بدلا من 3500 جنيه، مشيدًا برفع الحد الإعفاء الضريبي من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه، وزيادة الفئات المالية الممنوحة من المستفيدين من تكافل وكرامة وأصحاب المعاشات 15 %، مشيرا إلى أن هذه القرارت تؤكد دعم الدولة للمواطنين وللفئات الأكثر احتياجًا.

كما عبّر رئيس نقابة القطاع الخاص عن ترحيبه بمضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه، وقيام البنك الزراعي بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين المزارعين، إذ أن ذلك يصب في صالح المواطن والدولة معا.

وأكد أن قرار إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024، فرصة جيدة تعبر بقوة عن مساندة الدولة لكل أذرع التنمية.

ولفت إلى أن سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة وفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة، يؤكد حرص القيادة السياسية على دعم مجال الصحافة والعاملين به.

وطالب "خليفة"، وزيرة التخطيط بصفتها
رئيسة المجلس القومى للأجور
بضرورة التحرك وعقد اجتماع عاجل للمجلس القومي للأجور من أجل التقدم بطلب لإقرار رفع الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص أسوة بالعاملين بالقطاع الإداري للدولة من أجل التخفيف عن كاهل 25 مليون عامل بالقطاع الخاص.



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