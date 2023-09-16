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باكستان ترفع أسعار البنزين والديزل لمستويات قياسية وسط ارتفاع التضخم

9/16/2023 2:28:50 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت باكستان، رفع أسعار البنزين والديزل لمستوى غير مسبوق، وهى ثانى مرة خلال أسبوعين التى ترفع فيها الأسعار بقوة فى البلاد التى تعانى بالفعل من ارتفاع التضخم، بحسب سكاى نيوز.

وقالت وزارة المالية الباكستانية فى بيان إن الحكومة رفعت أسعار البنزين 26.02 روبية إلى 331.38 روبية للتر، بينما زادت أسعار الديزل 17.34 روبية إلى 329.18 روبية للتر.

وتأتى هذه الخطوة غداة إعلان البنك المركزى الباكستانى إبقاء أسعار الفائدة القياسية عند 22 بالمئة، قائلا إن التضخم من المرجح أن يرتفع "بصورة كبيرة" فى سبتمبر قبل أن يتباطأ فى أكتوبر ويحافظ على مسار هبوطى بعد ذلك.

وارتفعت أسعار المستهلكين فى الدولة التى يبلغ عدد سكانها 241 مليون نسمة بواقع 27.4 بالمئة فى أغسطس.

وتسعى باكستان لمواجهة ارتفاع التضخم وتضاؤل ​​احتياطيات النقد الأجنبى للسير على طريق الاستقرار الاقتصادى بعد أن توصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار فى يوليو.


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