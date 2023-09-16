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مصرع 3 وإصابة 8 آخرين جراء انقلاب حافلة فى الهند

9/16/2023 2:28:50 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت الشرطة الهندية أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم فيما أصيب ثمانية آخرون إثر انقلاب الحافلة التى كانوا على متنها اليوم السبت فى مقاطعة "أوجاين" بولاية "ماديا براديش".


ونقلت قناة "إن دى تى في" الهندية - فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - عن الشرطة: إن الحادث وقع بالقرب من إحدى القرى التى تبعد نحو 80 كيلومترا عن مقاطعة "أوجاين"، عندما انقلبت الحافلة المتجهة من مدينة "إندور" إلى مدينة "جودبور" عند منعطف بسبب الأمطار الغزيرة.


وأضافت الشرطة أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقى العلاج.


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