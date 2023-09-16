مصرع 3 وإصابة 8 آخرين جراء انقلاب حافلة فى الهند



ونقلت قناة "إن دى تى في" الهندية - فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - عن الشرطة: إن الحادث وقع بالقرب من إحدى القرى التى تبعد نحو 80 كيلومترا عن مقاطعة "أوجاين"، عندما انقلبت الحافلة المتجهة من مدينة "إندور" إلى مدينة "جودبور" عند منعطف بسبب الأمطار الغزيرة.



وأضافت الشرطة أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقى العلاج.