الوزراء الروسى: إلزامية ارتداء الكمامات بمقر الحكومة بسبب ارتفاع حالات العدوى بكورونا

وأفاد بيان صادر عن المجلس، اليوم، بأن ارتداء الكمامات، بالإضافة إلى اتباع الإجراءات الوقائية، أصبح إلزاميا مرة أخرى فى مقر الحكومة الروسية؛ بسبب الارتفاع الموسمى فى نزلات البرد والأنفلونزا وكوفيد-19.



وتوقع مجلس الوزراء الروسي، أن تسهم القيود المؤقتة "فى الحفاظ على الوضع الوبائى المناسب".



يشار إلى أن ارتداء الكمامات أصبح إلزاميا فى الحكومة عند تفشى كوفيد-19، فى عام 2020.. ومع ذلك، منذ أبريل الماضي، لم يكن ارتداء الأقنعة وغيرها من التدابير المماثلة إلزاميا، لكنه ظل موصى به.







