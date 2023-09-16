الوزراء الروسى: إلزامية ارتداء الكمامات بمقر الحكومة بسبب ارتفاع حالات العدوى بكورونا

الوزراء الروسى: إلزامية ارتداء الكمامات بمقر الحكومة بسبب ارتفاع حالات العدوى بكورونا
التاريخ
9/16/2023 2:28:50 PM
(MENAFN- Youm7) أكد مجلس الوزراء الروسى، اليوم /السبت/ إلزامية ارتداء الكمامات بمقر الحكومة؛ بسبب ارتفاع حالات العدوى بالأمراض التنفسية وكوفيد-19.
وأفاد بيان صادر عن المجلس، اليوم، بأن ارتداء الكمامات، بالإضافة إلى اتباع الإجراءات الوقائية، أصبح إلزاميا مرة أخرى فى مقر الحكومة الروسية؛ بسبب الارتفاع الموسمى فى نزلات البرد والأنفلونزا وكوفيد-19.
وتوقع مجلس الوزراء الروسي، أن تسهم القيود المؤقتة "فى الحفاظ على الوضع الوبائى المناسب".
يشار إلى أن ارتداء الكمامات أصبح إلزاميا فى الحكومة عند تفشى كوفيد-19، فى عام 2020.. ومع ذلك، منذ أبريل الماضي، لم يكن ارتداء الأقنعة وغيرها من التدابير المماثلة إلزاميا، لكنه ظل موصى به.
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