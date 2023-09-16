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الوزراء الروسى: إلزامية ارتداء الكمامات بمقر الحكومة بسبب ارتفاع حالات العدوى بكورونا

9/16/2023 2:28:50 PM
(MENAFN- Youm7) أكد مجلس الوزراء الروسى، اليوم /السبت/ إلزامية ارتداء الكمامات بمقر الحكومة؛ بسبب ارتفاع حالات العدوى بالأمراض التنفسية وكوفيد-19.

وأفاد بيان صادر عن المجلس، اليوم، بأن ارتداء الكمامات، بالإضافة إلى اتباع الإجراءات الوقائية، أصبح إلزاميا مرة أخرى فى مقر الحكومة الروسية؛ بسبب الارتفاع الموسمى فى نزلات البرد والأنفلونزا وكوفيد-19.


وتوقع مجلس الوزراء الروسي، أن تسهم القيود المؤقتة "فى الحفاظ على الوضع الوبائى المناسب".


يشار إلى أن ارتداء الكمامات أصبح إلزاميا فى الحكومة عند تفشى كوفيد-19، فى عام 2020.. ومع ذلك، منذ أبريل الماضي، لم يكن ارتداء الأقنعة وغيرها من التدابير المماثلة إلزاميا، لكنه ظل موصى به.




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