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فيينا.. العثور على جثتى نمساويين كانا مفقودين فى إعصار دانيال باليونان

9/16/2023 2:28:49 PM
(MENAFN- Youm7) أكدت وزارة الخارجية النمساوية، اليوم /السبت/ أنه تم انتشال جثتين لنمساويين، فقدا قبل أسبوع في الفيضانات التي وقعت في اليونان.


وذكر بيان للوزارة اليوم، أن نتائج مقارنات الحمض النووي المتوفرة أكدت أن هذين هما الشخصان المفقودان منذ الفيضانات العارمة، معربا عن تعازي النمسا العميق للعائلات والأسر المكلومة في هذه الأوقات الصعبة، لافتا إلى أن فريق السفارة النمساوية في (أثينا) سواصل دعم الأقارب.. كما طلبت وزارة الخارجية تفهم أنه لن يتم الكشف عن مزيد من المعلومات حاليا.


يشار إلى أن العاصفة العنيفة "دانيال" تسببت في فيضانات وأضرار جسيمة منذ أسبوع في وسط اليونان، وعلى أثرها اختفى الزوجان ميكايلا وفيليب من مدينة (جراتس) إلى أن تم اكتشاف جثة السيدة على الشاطئ في بداية الأسبوع الجاري وجثة الزوج بعد ذلك بوقت قصير، وأظهرت آثار الحمض النووي أنهما الشخصان المفقودان من مدينة (جراتس) النمساوية.


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