كوريا الجنوبية تعلن عن حزمة مساعدات بقيمة 6 مليارات دولار للدول الأفريقية

جاء هذا الإعلان خلال المؤتمر السابع للتعاون الاقتصادى الكورى الأفريقى (كوافيك)، الذى انطلقت فعالياته يوم 12 سبتمبر الجارى ويستمر لمدة أربعة أيام فى مدينة بوسان الساحلية (بجنوب شرق كوريا الجنوبية)، وفقا لما ذكرته وكالة "إيكوفين" السويسرية اليوم.



وتعهدت كوريا الجنوبية خلال المؤتمر بتقديم حزمة مالية تشمل قروضا منخفضة الفائدة بقيمة 1.5 مليار دولار من صندوق التعاون الإنمائى الاقتصادى، فضلا عن تمويل بقيمة 4.3 مليارات دولار من بنك التصدير والاستيراد الكورى.



وأشارت، وفقا لبيان صادر عن المؤتمر، إلى أن التمويل سيجرى إنفاقه على مشروعات تحول الطاقة والزراعة والتعليم.



وعلى هامش المؤتمر، كشف وزير مالية كوريا الجنوبية، تشو كيونج-هو، عن تمويل إضافى بقيمة 24 مليون دولار أمريكى من جانب كوريا الجنوبية إلى البنك الأفريقى للتنمية فى الفترة من 2024 إلى 2025، كما وقعت كوريا الجنوبية كذلك اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبى مع رواندا.



تجدر الإشارة إلى أن النسخة السابعة من مؤتمر التعاون الاقتصادى الكورى ـ الأفريقى عُقد بمشاركة وفود حكومية من 38 دولة أفريقية، وكان موضوع مؤتمر هذا العام "تبنى مستقبل مستدام: انتقال عادل للطاقة والتحول الزراعى فى أفريقيا".



ويجرى تنظيم هذا المؤتمر كل عامين بالتعاون بين وزارة الاقتصاد والمالية الكورية الجنوبية وبنك الاستيراد والتصدير الكورى والبنك الأفريقى للتنمية.