سيدات يد الأهلى يهزمن البنك الأهلى 43 - 16 فى بطولة منطقة القاهرة

أقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وقدم «سيدات يد الأهلي» عرضًا قويًّا خلال المباراة، التي شهدت تألق لاعبات الفريق في الدفاع والهجوم، ونجح الفريق في فرض السيطرة على مجريات اللقاء من البداية، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 26-9.

وواصل الفريق تفوقه خلال شوط المباراة الثاني، بفضل توجيهات الجهاز الفني بقيادة محمد عادل، ليتمكن من إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة 43- 16.

وحقق الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي الفوز على فريق هليوبوليس، بنتيجة 48-14، في المباراة الماضية، ضمن منافسات منطقة القاهرة.