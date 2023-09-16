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علي فرج: بطولة قطر للإسكواش كانت في غاية الإثارة.. وأشكر الجمهور على الدعم

9/16/2023 2:28:46 PM
(MENAFN- Youm7) أبدى النجم المصري علي فرج سعادته الكبيرة بالفوز بلقب بطولة قطر كلاسيك للإسكواش للمرة الثالثة في تاريخه ، وللمرة الثانية على التوالي ، مؤكدا أن هذه البطولة كانت في غاية القوة والإثارة وتميزت من الناحية الفنية والتنظيمية .



وقال فرج : أشكر الجمهور الكبير على
على دعمهم ومساندتهم لي طوال اللقاء فقد حفزوني بكل قوة وأنا لا أشاهد مثل هذا الجمهور في أي مكان بالعالم لذلك أشكرهم من كل قلبي.



وأضاف : كما أشكر كريم درويش المدير الرياضي الذي يهتم بكل تفاصيل حياتي وأيضا أحمد عبدون وكيل أعمالي، وكذلك زوجتي نور الطيب التي تمثل إلهام لي ، فهي زوجة وأم ولاعبة وتعمل بكل جهد من اجل توفير كل الإمكانيات لي لأنافس على المستوى العالمي .

وعن منافسه البيروفي في المباراة النهائية اعترف فرج أن دييجو بطل كبير ، وقدم آداء جيد ومستوى عالي طوال منافسات البطولة ، وطريقة لعبه تتحدث عن نفسها .

أشار إلى أنه تنافس في باريس معه أيضا على اللقب وقال : أحب دائما أن أواجهه وأتطلع أيضا للمواجهة القادمة التي ستجمعنا سويا .



وأشاد فرج بالتنظيم الرائع للاتحاد القطري للبطولة ، مؤكدا أن هذا الحدث دائما ما يكون إستثنائيا بفضل الدعم الكبير وتواجد العديد من الشركات الراعية.







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