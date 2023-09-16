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رئيس إنبى: تامر مصطفى مدرب محترم.. وعلاقتنا سمن على عسل

9/16/2023 2:28:46 PM
(MENAFN- Youm7) أكد أيمن الشريعى،
رئيس نادى إنبى، أن تامر مصطفى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي، مدرب قدير وشخصية محترمة، ووجوده في النادى البترولى يمثل إضافة، ويعمل معهم وفقا لسياسات واضحة وأهداف محددة وعلاقة قوامها الاحترام المتبادل.

وأضاف رئيس نادى إنبى، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أزمة تامر مصطفى بشأن التعاقد مع زياد طارق مفتعلة ونتيجة سوء فهم فقط، لافتا إلى أنه معه، وتم توضيح كل الأمور بشكل تفهمه تامر مصطفى، وكشف سر غيابه عن تدريب الجمعة بأنه كان مُجهدا وليس هناك أى مشكلة وانتهى الأمر، وعلاقة تامر مصطفى مع إنبى ومسئوليه "سمن على عسل".

ونشر الشريعى صورة تجمعه بتامر مصطفى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بتامر مصطفى ترصد حالة التفاهم التي تجمع بين الثنائى، وترد على الشائعات التي ترددت خلال الساعات الماضية بشأن استقالة المدرب.


أيمن الشريعى





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