رئيس إنبى: تامر مصطفى مدرب محترم.. وعلاقتنا سمن على عسل

رئيس إنبى: تامر مصطفى مدرب محترم.. وعلاقتنا سمن على عسل
التاريخ
9/16/2023 2:28:46 PM
(MENAFN- Youm7) أكد أيمن الشريعى،
رئيس نادى إنبى، أن تامر مصطفى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي، مدرب قدير وشخصية محترمة، ووجوده في النادى البترولى يمثل إضافة، ويعمل معهم وفقا لسياسات واضحة وأهداف محددة وعلاقة قوامها الاحترام المتبادل.
وأضاف رئيس نادى إنبى، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أزمة تامر مصطفى بشأن التعاقد مع زياد طارق مفتعلة ونتيجة سوء فهم فقط، لافتا إلى أنه معه، وتم توضيح كل الأمور بشكل تفهمه تامر مصطفى، وكشف سر غيابه عن تدريب الجمعة بأنه كان مُجهدا وليس هناك أى مشكلة وانتهى الأمر، وعلاقة تامر مصطفى مع إنبى ومسئوليه "سمن على عسل".
ونشر الشريعى صورة تجمعه بتامر مصطفى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بتامر مصطفى ترصد حالة التفاهم التي تجمع بين الثنائى، وترد على الشائعات التي ترددت خلال الساعات الماضية بشأن استقالة المدرب.
أيمن الشريعى
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