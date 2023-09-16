عادل عقل يحسم الجدل فى قرارات حكم لقاء الزمالك وأرتا سولار

النتيجة – فوز- أرتا سولار 2/صفر

الحكم – جزر القمر- محمد العثماني

المساعد الأول. سليمان أمل الدين

المساعد الثاني. عبد المجيد أزيلاني



الحكم الرابع . سليمان انسودان

أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى، أن الدولي محمد العثماني تمتع بلياقة بدنية جيدة خلال إدارته لمباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتى التى أقيمت اليوم وانتهت بفوز الفريق المضيف 2/صفر.





وأضاف عقل، في الاستوديو التحليلي بتليفزيون اليوم السابع، أن مباراة سهلة تحكيميا وتدخل الحكم بالصافرة واحتسب 28 مخالفة على الفريقين في تقدير مناسب.

أبرز الحالات المؤثرة باللقاء

فى الدقيقة 23 طلب لاعبى أرتا بركلة جزاء، لكن الالتحام كان مشروعا طبقا للقانون، في الدقيقة 47 طلب الزمالك بركلة جزاء لصالح مصطفى شلبى بعد اشتراك المدافع مع شلبى، ولم يكن هناك مخالفة على المدافع.

في الدقيقة 78 اشتراك بين حارس أرتا ومصطفى شلبي لكن الحارس لم يرتكب مخالفة مع شلبي وقرار الحكم باستمرار اللعب صحيح، كما أحسن الحكم تقدير الوقت بدل الضائع في نهاية شوطي المباراة.

العقوبات الانضابطية - "الإنذار- الطرد"

أشهر الحكم 3 بطاقات صفراء لثنائي الزمالك محمد عبد الغنى، ومصطفى شلبي مقابل إنذار وحيد للفريق المضيف من نصيب حسلانى أحمد.

أداء المساعدين



ظهر الثنائى بيقظة وتمركز جيد، وأشارا إلى 6 حالات تسلل في توقيت مناسب، كما سمح الثنائي باستمرار اللعب في أكثر من هجمة مؤثرة وتعاونا مع الحكم في الأخطاء القريبة منهما طبقا للقانون، الحكم الرابع أدى مهامه بشكل جيد وتعاون مع في إدارة اللقاء طبقا للقانون.