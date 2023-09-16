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اتحاد الكرة يجتمع منتصف الأسبوع الجارى لحسم تشكيل منتخبات الناشئين والشباب

9/16/2023 2:28:46 PM
(MENAFN- Youm7) يعقد اتحاد الكرة اجتماعه الشهري منتصف هذا الأسبوع لحسم عدد من الملفات العالقة، أهمها تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات الشباب والناشئين.



وفي هذا الشأن، كشف حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن السبب في تشكيل أجهزة فنية لجميع منتخبات الشباب والناشئين، موضحًا أن الاتحاد يعتزم تشكيل منتخبات لمواليد 2005، 2006، 2007، 2008، 2009 في الفترة المقبلة.



وقال إمام إن الهدف من تشكيل هذه المنتخبات هو توفير وقت مناسب لإكساب كل جيل الخبرات اللازمة والاحتكاك الكافي للمنافسات القارية والعالمية.



وأضاف الثعلب: "فيتوريا صاحب تصور تكوين منتخبات لجميع الفئات السنية، لأن السبب الرئيسي في إخفاق منتخب الشباب مع محمود جابر ومنتخب الناشئين مع محمد وهبة في وقت سابق هو رهبة اللاعبين من المنافسات الرسمية وعدم اكتساب الخبرة الكافية".



وواصل نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق وعضو اتحاد الكرة حاليًا: "تشكيل هذا الكم من المنتخبات سيكبد الاتحاد أعباء مالية كبيرة، لكن لا بد من التضحية بذلك من أجل مشروع تطوير الكرة المصرية، والاهتمام بقاعدة النشء والشباب".







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