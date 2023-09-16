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الرئيس المصري يعلن حزمة إجراءات تشمل زيادة الحد الأدنى للأجور

9/16/2023 2:28:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 16 - 9 (كونا)-- أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت حزمة إجراءات لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين تشمل زيادة الحد الأدنى للأجور ورفع حد الإعفاء الضريبي ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.
ووجه السيسي خلال كلمته لدى افتتاح مشروعات تنموية في محافظة (بني سويف) الحكومة والمؤسسات المعنية بزيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة ليصبح اربعة آلاف جنيه مصري (نحو 130 دولار أمريكي) بدلا من 3500 جنيه مصري (نحو 114 دولار أمريكي) لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وفقا لمناطق الاستحقاق.
كما وجه السيسي بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه مصري (نحو 20 دولار أمريكي) بدلا من 300 جنيه (نحو 10 دولارات) لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
وتضمنت القرارات أيضا رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25 في المئة من 36 ألف جنيه (نحو 1165 دولار أمريكي) إلى 45 ألف جنيه (نحو 1456 دولار).
كما تضمنت زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برنامج (تكافل وكرامة) بنسبة 15 في المئة لأصحاب المعاشات وبإجمالي خمسة ملايين أسرة ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه (نحو 20 دولار أمريكي) بدلا من 300 جنيه (نحو 10 دولارات) بإجمالي 11 مليون مواطن.
ووجه الرئيس المصري بسرعة تطبيق زيادة (بدل التكنولوجيا) للصحافيين المقيدين بالنقابة ووفقا للمخصصات بذات الشأن في الموازنة العامة.
كما وجه البنك الزراعي المصري بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك قبل أول يناير 2022 فضلا عن إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى نهاية 2024.(النهاية)

ا س م / أ م س



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