الرئيس المصري يعلن حزمة إجراءات تشمل زيادة الحد الأدنى للأجور

الرئيس المصري يعلن حزمة إجراءات تشمل زيادة الحد الأدنى للأجور
التاريخ
9/16/2023 2:28:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 16 - 9 (كونا)-- أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت حزمة إجراءات لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين تشمل زيادة الحد الأدنى للأجور ورفع حد الإعفاء الضريبي ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.
ووجه السيسي خلال كلمته لدى افتتاح مشروعات تنموية في محافظة (بني سويف) الحكومة والمؤسسات المعنية بزيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة ليصبح اربعة آلاف جنيه مصري (نحو 130 دولار أمريكي) بدلا من 3500 جنيه مصري (نحو 114 دولار أمريكي) لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وفقا لمناطق الاستحقاق.
كما وجه السيسي بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه مصري (نحو 20 دولار أمريكي) بدلا من 300 جنيه (نحو 10 دولارات) لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
وتضمنت القرارات أيضا رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25 في المئة من 36 ألف جنيه (نحو 1165 دولار أمريكي) إلى 45 ألف جنيه (نحو 1456 دولار).
كما تضمنت زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برنامج (تكافل وكرامة) بنسبة 15 في المئة لأصحاب المعاشات وبإجمالي خمسة ملايين أسرة ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه (نحو 20 دولار أمريكي) بدلا من 300 جنيه (نحو 10 دولارات) بإجمالي 11 مليون مواطن.
ووجه الرئيس المصري بسرعة تطبيق زيادة (بدل التكنولوجيا) للصحافيين المقيدين بالنقابة ووفقا للمخصصات بذات الشأن في الموازنة العامة.
كما وجه البنك الزراعي المصري بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك قبل أول يناير 2022 فضلا عن إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى نهاية 2024.(النهاية)
ا س م / أ م س
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