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وصول طائرة الإغاثة الثالثة من الجسر الجوي الكويتي إلى ليبيا محملة ب 10 أطنان من المواد الطبية

9/16/2023 2:28:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من عبدالله المسري بنينا (ليبيا) - 16 - 9 (كونا) -- وصلت اليوم السبت طائرة الإغاثة الثالثة من الجسر الجوي الكويتي إلى مطار (بنينا) الدولي في ليبيا وعلى متنها أكثر من عشرة أطنان من المواد والمستلزمات الطبية تولتها الجمعية الكويتية للإغاثة لعلاج الجرحى والمصابين هناك إثر إعصار (دانيال).
وأعرب وزير الدفاع الليبي الدكتور حميد حوما لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) لدى وصول الطائرة عن فائق الشكر والتقدير لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا على وقوفهم مع أشقائهم في ليبيا وتسيير رحلات الجسر الإغاثي الجوي لدعمهم في مواجهة تداعيات إعصار (دانيال) والتي تحمل عشرات الأطنان من المواد الإغاثية والمستلزمات الطبية والأدوية والمعدات وقوارب الإنقاذ وغيرها.
كما ثمن حوما جهود مختلف الجمعيات الخيرية والإنسانية الكويتية التي ساهمت وقدمت المساعدات في هذا الجسر الجوي المتواصل ممؤكدا ان هذا "ليس بغريب عن دولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا" والذين لهم منا كل التحية والشكر والعرفان.
من جهته أعرب وزير الاستثمار الليبي علي السعيدي في تصريح مماثل ل(كونا) عن جزيل الشكر لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا على ما تقدمه من مساعدات إنسانية مشيرا إلى ان ما نشهده اليوم من وصول الطائرة الثالثة من الجسر الجوي الكويتي "يؤكد ان ذلك ليس غريبا عن الكويت في الوقوف إلى جانب الشعب الليبي وهو في أمس الحاجة للمساعدة في ظل الأزمة الإنسانية جراء كارثة إعصار (دانيال) والأضرار والضحايا الكبيرة جدا التي ألمت به".
كما أعرب السعيدي عن شكره للقوة الجوية الكويتية التي تولت نقل مساعدات دولة الكويت ولم تتأخر لحظة في الوقوف مع الشعب الليبي بكل أزماتهم وكوارثهم.
في سياق متصل يأتي الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء في ليبيا تنفيذا للتعليمات السامية الصادرة من القيادة السياسية الرشيدة والتوجيهات المباشرة من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والمتابعة الحثيثة من وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وبقية الوزارات والجمعيات والمؤسسات الخيرية والإنسانية إثر الإعصار الشديد والفيضانات غير المسبوقة التي تعرضت لها مناطق شمال شرق ليبيا الشقيقة.
وتولت حمولة الطائرة الثالثة اليوم الجمعية الكويتية للإغاثة وحملت على متنها أكثر من عشرة أطنان من المساعدات الطبية والأدوية والتي سيتم تسليمها إلى وزارة الصحة الليبية.
وكانت طائرة الإغاثة الأولى من الجسر الجوي الكويتي اتجهت إلى ليبيا في 13 سبتمبر الجاري وعلى متنها 40 طنا من المعدات والمواد الإغاثية والطبية تلتها الطائرة الثانية أمس الأول وعلى متنها 41 طنا.
يذكر أنه منذ وقوع كارثة (دانيال) في ليبيا برزت سرعة استجابة الجهات والمؤسسات الكويتية الإنسانية لهذا النداء العاجل وتسخيرها كل الإمكانات لوصول هذه المساعدات بأقرب وقت وسط تنسيق وإعداد بين الوزارت والجمعيات والمؤسسات الخيرية والإنسانية الكويتية لتسيير رحلات الجسر الجوي الكويتي وتقديم الإغاثة العاجلة لأبناء الشعب الليبي الشقيق. (النهاية) ع ك / ن س ع

MENAFN16092023000071011013ID1107082189

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