(ليفربول) يتخطى (وولفرهامبتون) بثلاثية ويتصدر الدوري الانجليزي مؤقتا

(ليفربول) يتخطى (وولفرهامبتون) بثلاثية ويتصدر الدوري الانجليزي مؤقتا
التاريخ
9/16/2023 2:28:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 16 - 9 (كونا) -- تصدر نادي (ليفربول) مؤقتا الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بعد عودته من ملعب (وولفرهامبتون) بفوز ثمين بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف واحد في مباراة افتتاح الجولة السادسة والتي جمعتهما اليوم السبت.
وتقدم اصحاب الارض في النتيجة بهدف مباغت في الدقيقة السابعة عبر المهاجم الكوري الجنوبي هوانغ هي-تشانغ.
وانتظر جمهور (ليفربول) إلى غاية الدقيقة 55 عندما عدل المهاجم الهولندي كودي غاكبو النتيجة بعد تلقيه تمريرة حاسمة من المصري محمد صلاح.
وعاد صلاح ليقدم تمريرة حاسمة اخرى لزميله الاسكتلندي اندرو روبيرتسون مسجلا بها الهدف الثاني في الدقيقة 85.
وتسبب المدافع الاسباني هيوغو لوبيز في تلقي فريقه الهدف الثالث بعد ان ارتطمت به تسديدة قوية من الانجليزي هارفي تحولت الى داخل المرمى في الدقيقة الاولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.
وبهذه النتيجة رفع (ليفربول) رصيده الى 13 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة على بطل الموسم الماضي (مانشستر سيتي) الذي سيخوض مباراة هذه الجولة في وقت لاحق اليوم ضد مضيفه (ويستهام يونايتد).
وفي المقابل تجمد رصيد (وولفرهامبتون) عند النقطة الثالثة محتلا بها مؤقتا المركز ال15. (النهاية)
م ر ن / ن س ع
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