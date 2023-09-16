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القاهرة تستضيف مؤتمر مسؤولي حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية الاثنين المقبل

9/16/2023 2:28:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 16 - 9 (كونا) -- تستضيف العاصمة المصرية القاهرة فعاليات المؤتمر التاسع للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية تحت رعاية وزير الداخلية المصرية اللواء محمود توفيق يوم الاثنين المقبل.
وذكرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في بيان اليوم السبت أن المؤتمر يشارك فيه ممثلون عن وزارات الداخلية في الدول العربية وجامعة الدول العربية والبرلمان العربي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وممثلو الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
ويناقش المؤتمر عددا من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعماله ومن بينها ضمانات حقوق الإنسان أثناء الأبحاث والتحقيقات العدلية والإيقاف والمواءمة بين الحق في حماية الحياة الخاصة والمتطلبات الأمنية وكذلك تجارب وزارات الداخلية في مجال حقوق الإنسان.
كما يناقش المؤتمر نتائج أعمال لجنة دراسة مشروع الاستراتيجية العربية لتعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني التي عقدت في تونس في 28 أغسطس الماضي.
ويسبق المؤتمر عقد ورشة عمل يوم غد الأحد حول الانعكاسات السلبية للتفكك الأسري على الجوانب الأمنية وسيتلوه يوم الثلاثاء المقبل مؤتمر مشترك لممثلي وزارات الداخلية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية. (النهاية)

م ف م / ا س م / أ م س



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