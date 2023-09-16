القاهرة تستضيف مؤتمر مسؤولي حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية الاثنين المقبل

القاهرة تستضيف مؤتمر مسؤولي حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية الاثنين المقبل
التاريخ
9/16/2023 2:28:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 16 - 9 (كونا) -- تستضيف العاصمة المصرية القاهرة فعاليات المؤتمر التاسع للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية تحت رعاية وزير الداخلية المصرية اللواء محمود توفيق يوم الاثنين المقبل.
وذكرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في بيان اليوم السبت أن المؤتمر يشارك فيه ممثلون عن وزارات الداخلية في الدول العربية وجامعة الدول العربية والبرلمان العربي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وممثلو الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
ويناقش المؤتمر عددا من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعماله ومن بينها ضمانات حقوق الإنسان أثناء الأبحاث والتحقيقات العدلية والإيقاف والمواءمة بين الحق في حماية الحياة الخاصة والمتطلبات الأمنية وكذلك تجارب وزارات الداخلية في مجال حقوق الإنسان.
كما يناقش المؤتمر نتائج أعمال لجنة دراسة مشروع الاستراتيجية العربية لتعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني التي عقدت في تونس في 28 أغسطس الماضي.
ويسبق المؤتمر عقد ورشة عمل يوم غد الأحد حول الانعكاسات السلبية للتفكك الأسري على الجوانب الأمنية وسيتلوه يوم الثلاثاء المقبل مؤتمر مشترك لممثلي وزارات الداخلية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية. (النهاية)
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