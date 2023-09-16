(الطباعة بالقوالب).. ورشة فنية ضمن (صيفي ثقافي) للتعريف بالطباعة على الأقمشة وتزيينها

الكويت - 16 - 9 (كونا) -- يستخدم أسلوب الطباعة بالقوالب منذ القدم لتزيين الأقمشة بنقوش جميلة مستوحاة من البيئة المحيطة مثل الورود والنباتات والأشكال الهندسية عبر قوالب خشبية تحمل شكل النقش يتم حفره باستخدام أدوات مخصصة مثل الأزميل والسكين.

وضمن فعاليات مهرجان (صيفي ثقافي 15) أقام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب اليوم السبت ورشة بعنوان (الطباعة بالقوالب) بالتعاون مع بيت السدو قدمتها مسيرة العنزي.

وطبق المشاركون في الورشة هذا الأسلوب الطباعي على حقائب قماشية وذلك بفرد الألوان على قطعة بلاستيكية يضغط القالب عليها ومن ثم طباعتها بالضغط وتثبيتها بالكي. (النهاية) خ م ج / م ص ع