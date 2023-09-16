(الطباعة بالقوالب).. ورشة فنية ضمن (صيفي ثقافي) للتعريف بالطباعة على الأقمشة وتزيينها

(الطباعة بالقوالب).. ورشة فنية ضمن (صيفي ثقافي) للتعريف بالطباعة على الأقمشة وتزيينها
التاريخ
9/16/2023 2:28:40 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من خالد الجالس (حدث.مصور)
الكويت - 16 - 9 (كونا) -- يستخدم أسلوب الطباعة بالقوالب منذ القدم لتزيين الأقمشة بنقوش جميلة مستوحاة من البيئة المحيطة مثل الورود والنباتات والأشكال الهندسية عبر قوالب خشبية تحمل شكل النقش يتم حفره باستخدام أدوات مخصصة مثل الأزميل والسكين.
وضمن فعاليات مهرجان (صيفي ثقافي 15) أقام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب اليوم السبت ورشة بعنوان (الطباعة بالقوالب) بالتعاون مع بيت السدو قدمتها مسيرة العنزي.
وطبق المشاركون في الورشة هذا الأسلوب الطباعي على حقائب قماشية وذلك بفرد الألوان على قطعة بلاستيكية يضغط القالب عليها ومن ثم طباعتها بالضغط وتثبيتها بالكي. (النهاية) خ م ج / م ص ع
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