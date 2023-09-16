(برايتون) يفوز على (مانشستر يونايتد) بثلاثية و(سيتي) يعود لقمة الدوري الإنجليزي

(برايتون) يفوز على (مانشستر يونايتد) بثلاثية و(سيتي) يعود لقمة الدوري الإنجليزي
التاريخ
9/16/2023 2:28:40 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 16 - 9 (كونا) -- حقق نادي (برايتون) فوزا مهما بالنتيجة والأداء على مضيفه (مانشستر يونايتد) بواقع ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الخامسة من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.
ونجح الضيوف في التقدم بالنتيجة بالأهداف الثلاثة تواليا حيث أحرز أولها المهاجم الإنجليزي داني ويلباك في الدقيقة ال20 وسجل الثاني الألماني باسكال غروس في الدقيقة ال53 بينما سجل المهاجم البرازيلي جواو بيدرو الهدف الثالث في الدقيقة ال71 .
وقلص اليونايتد النتيجة بهدف وحيد من توقيع الدولي التونسي حنبعل المجبري في الدقيقة ال73.
وفي مباريات أخرى أقيمت اليوم أيضا فاز حامل اللقب (مانشستر سيتي) على مضيفه (ويستهام يونايتد) بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد وبنفس النتيجة فاز (أستون فيلا) على مضيفه (كريستال بالاس).
من جانبه فاز (توتنهام هوتسبر) بصعوبة على (شيفيلد يونايتد) بهدفين مقابل هدف واحد بينما تغلب (فولهام) على (لوتون تاون) بهدف نظيف.
وبهذه النتائج استعاد (مانشستر سيتي) صدارة الدوري الانجليزي برصيد 15 نقطة متقدما بنقطتين على (توتنهام) و(ليفربول) الذي فاز في وقت سابق اليوم على مضيفه (ولفرهامبتون) بثلاثية مقابل هدف واحد.
وصعد (برايتون) إلى المركز الرابع بمجموع 12 نقطة متقدما بنقطتين على (أرسنال) و(ويستهام يونايتد) وثلاث نقاط على (أستون فيلا).
ويحتل (كريستال بالاس) المركز الثامن بسبع نقاط متقدما بفارق الأهداف على (فولهام) ونقطة واحدة على كل من (برينتفورد) و(نوتنغهام فورست) و(مانشستر يونايتد) على التوالي. (النهاية)
م ر ن / م ع ع
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