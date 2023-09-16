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(فالنسيا) يهزم (أتلتيكو مدريد) بثلاثية نظيفة في الدوري الإسباني

9/16/2023 2:28:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 16 - 9 (كونا) -- حقق فريق (فالنسيا) الفوز على ضيفه (أتلتيكو مدريد) بثلاثة أهداف دون رد في مباراة أقيمت بينهما اليوم السبت في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل هوغو دورو الهدفين الأول والثاني لأصحاب الأرض في الدقيقتين الخامسة وال34 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب (ميستايا) فيما أضاف زميله خابيير جيرا الهدف الثالث في الدقيقة ال54.
وبهذه النتيجة حصد (فالنسيا) النقاط الثلاث رافعا رصيده إلى تسع نقاط في المركز الخامس بالترتيب العام للمسابقة فيما تجمد رصيد (أتلتيكو) عند سبع نقاط في المركز السابع.
وفي مباريات أخرى ضمن الجولة نفسها فاز (رايو فايكانو) السادس في الترتيب بثنائية نظيفة على (ألافيس) كما فاز (أتلتيك بلباو) بثلاثية نظيفة على (قادش) رافعا رصيده إلى 10 نقاط في وصافة الترتيب بفارق نقطتين خلف المتصدر (ريال مدريد) الذي سيلعب ضد (ريال سوسيداد) صاحب المركز 10 بالترتيب غدا الأحد.
وتشهد الجولة لقاء بين (برشلونة) الذي يحتل المركز الرابع و(ريال بيتيس) الثامن في وقت لاحق الليلة وتستأنف منافساتها غدا بمواجهات بين (فياريال) صاحب المركز ال15 و(ألمريا) وبين (إشبيلية) متذيل الترتيب و(لاس بالماس) قبل ان يختتمها (غرناطة) صاحب المركز ال16 باستقبال (جيرونا) الثالث في الترتيب بعد غد الاثنين. (النهاية)

ه ن د / م ع ع




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