(فالنسيا) يهزم (أتلتيكو مدريد) بثلاثية نظيفة في الدوري الإسباني

(فالنسيا) يهزم (أتلتيكو مدريد) بثلاثية نظيفة في الدوري الإسباني
التاريخ
9/16/2023 2:28:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 16 - 9 (كونا) -- حقق فريق (فالنسيا) الفوز على ضيفه (أتلتيكو مدريد) بثلاثة أهداف دون رد في مباراة أقيمت بينهما اليوم السبت في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل هوغو دورو الهدفين الأول والثاني لأصحاب الأرض في الدقيقتين الخامسة وال34 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب (ميستايا) فيما أضاف زميله خابيير جيرا الهدف الثالث في الدقيقة ال54.
وبهذه النتيجة حصد (فالنسيا) النقاط الثلاث رافعا رصيده إلى تسع نقاط في المركز الخامس بالترتيب العام للمسابقة فيما تجمد رصيد (أتلتيكو) عند سبع نقاط في المركز السابع.
وفي مباريات أخرى ضمن الجولة نفسها فاز (رايو فايكانو) السادس في الترتيب بثنائية نظيفة على (ألافيس) كما فاز (أتلتيك بلباو) بثلاثية نظيفة على (قادش) رافعا رصيده إلى 10 نقاط في وصافة الترتيب بفارق نقطتين خلف المتصدر (ريال مدريد) الذي سيلعب ضد (ريال سوسيداد) صاحب المركز 10 بالترتيب غدا الأحد.
وتشهد الجولة لقاء بين (برشلونة) الذي يحتل المركز الرابع و(ريال بيتيس) الثامن في وقت لاحق الليلة وتستأنف منافساتها غدا بمواجهات بين (فياريال) صاحب المركز ال15 و(ألمريا) وبين (إشبيلية) متذيل الترتيب و(لاس بالماس) قبل ان يختتمها (غرناطة) صاحب المركز ال16 باستقبال (جيرونا) الثالث في الترتيب بعد غد الاثنين. (النهاية)
ه ن د / م ع ع
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