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إقليم كردستان العراق يعلن القبض على قيادي من (داعش) قرب (أربيل)

9/16/2023 2:28:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أربيل - 16 - 9 (كونا) -- أعلن مجلس أمن إقليم كردستان العراق اليوم السبت أن مؤسساته تمكنت من إلقاء القبض على قيادي في ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) تورط في "أعمال إرهابية عدة".
وذكر المجلس في بيان أنه بناء على معلومات استخباراتية وجمع معلومات "دقيقة" قامت مؤسساته بعملية خاصة وألقت القبض فيها على "زيدان خليفة أحمد مطر الملقب بأبي ليلي" موضحا أنه كان "أمير قطاع (سعد بن أبي وقاص) في ولاية (دجلة)" التابع لتنظيم (داعش) وكان يعمل في منطقة جبل (قرجوغ) ضمن قضاء (مخمور) غربي (أربيل).
وقال البيان إن "الإرهابي المعتقل" انضم إلى (داعش) عام 2014 وكان مسلحا في منطقة (الشرقاط) ثم تم تعيينه "رئيسا لمفرزة الهاون" وشارك في القتال ضد قوات البيشمركة.
وأضاف أنه بعد تحرير المناطق التي كانت تحت سيطرة تنظيم (داعش) عام 2017 أنشأ التنظيم عددا من الوحدات كان يتولى إحداها مسؤولية مناطق جبل (قراجوغ) بهدف اغتيال المدنيين أو اختطافهم وإطلاق سراحهم مقابل أموال.
وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على (داعش) باستعادة كامل أراضيه التي اجتاحها التنظيم صيف 2014 وكانت تقدر بنحو ثلث مساحة العراق. (النهاية)

ص ب ر / م ع ع




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