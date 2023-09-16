إقليم كردستان العراق يعلن القبض على قيادي من (داعش) قرب (أربيل)

إقليم كردستان العراق يعلن القبض على قيادي من (داعش) قرب (أربيل)
التاريخ
9/16/2023 2:28:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أربيل - 16 - 9 (كونا) -- أعلن مجلس أمن إقليم كردستان العراق اليوم السبت أن مؤسساته تمكنت من إلقاء القبض على قيادي في ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) تورط في "أعمال إرهابية عدة".
وذكر المجلس في بيان أنه بناء على معلومات استخباراتية وجمع معلومات "دقيقة" قامت مؤسساته بعملية خاصة وألقت القبض فيها على "زيدان خليفة أحمد مطر الملقب بأبي ليلي" موضحا أنه كان "أمير قطاع (سعد بن أبي وقاص) في ولاية (دجلة)" التابع لتنظيم (داعش) وكان يعمل في منطقة جبل (قرجوغ) ضمن قضاء (مخمور) غربي (أربيل).
وقال البيان إن "الإرهابي المعتقل" انضم إلى (داعش) عام 2014 وكان مسلحا في منطقة (الشرقاط) ثم تم تعيينه "رئيسا لمفرزة الهاون" وشارك في القتال ضد قوات البيشمركة.
وأضاف أنه بعد تحرير المناطق التي كانت تحت سيطرة تنظيم (داعش) عام 2017 أنشأ التنظيم عددا من الوحدات كان يتولى إحداها مسؤولية مناطق جبل (قراجوغ) بهدف اغتيال المدنيين أو اختطافهم وإطلاق سراحهم مقابل أموال.
وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على (داعش) باستعادة كامل أراضيه التي اجتاحها التنظيم صيف 2014 وكانت تقدر بنحو ثلث مساحة العراق. (النهاية)
ص ب ر / م ع ع
MENAFN16092023000071011013ID1107082183
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