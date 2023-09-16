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المفوض العام لإكسبو الدوحة يؤكد أن المعرض سيشهد أكبر مشاركة دولية

9/16/2023 2:28:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 16 - 9 (كونا) -- أكد المفوض العام لإكسبو 2023 الدوحة للبستنة السفير بدر الدفع أن المعرض الذي سينطلق في الثاني من أكتوبر المقبل سيشهد "أكبر مشاركة دولية" في تاريخ جميع النسخ السابقة من معارض الإكسبو الخاصة بالبستنة.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم السبت عن المفوض قوله إنه من المتوقع أن تزيد المشاركات الدولية على 80 دولة ومنظمة دولية مؤكدا أن عدد الدول والمنظمات الدولية التي استكملت جميع إجراءات المشاركة في المعرض حتى اليوم بلغ 79 دولة ومنظمة دولية بينما سيستكمل البعض إجراءاته قبل انطلاق المعرض.
وأضاف أن أكسبو 2023 الدوحة للبستنة يمنح الدول والمنظمات الدولية المشاركة "فرصة غير مسبوقة لاستعراض مبادراتها الإبداعية وممارساتها الزراعية وثقافاتها المتنوعة وتراثها الغني" كما سيتم خلال فترة المعرض تنظيم احتفالات خاصة باليوم الوطني لكل دولة مشاركة.
ولفت إلى أن بعض الدول المشاركة تعتزم دعوة عدد من مشاهيرها ونجومها في مختلف المجالات الفنية والرياضية والسياسية ليكونوا حاضرين في الأجنحة الخاصة بها في يومها الوطني كما ستكون هناك منطقة خاصة لاكتشاف عادات الدول الغذائية إلى جانب فعاليات يومية متنوعة سيتم الكشف عنها قريبا من المتوقع أن تجذب العديد من الزوار.
وأشار إلى حرص اللجنة المنظمة على أن تكون المشاركة الدولية في المعرض العالمي "متنوعة ومتكاملة" حيث سيتميز اكسبو 2023 الدوحة بمشاركة خليجية وعربية "بارزة" بما فيها وجود جناحين لكل من مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية بالإضافة إلى أجنحة خاصة لمنظمات إقليمية ودولية مهتمة بمواجهة التحديات المناخية والبيئية.
ولفت إلى أن المنطقة الدولية في المعرض ستشكل "اختصارا جميلا" لجميع القارات حيث سيطلع الزوار على "الثقافات المتنوعة للدول المشاركة وإنجازاتها وطموحاتها" فيما يتعلق بالمحاور الرئيسية الأربعة التي يعالجها المعرض وهي الزراعة العصرية والتكنولوجيا والابتكار والوعي البيئي والاستدامة.
وبين المفوض العام للإكسبو أن هذا المعرض "يؤكد التزام قطر بالتنمية المستدامة والتعاون الدولي تماشيا مع رؤيتها الوطنية 2030 التي تشجع الشراكة والتضامن العالميين لمواجهة التحديات البيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
يذكر ان معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة سينطلق في الثاني من أكتوبر المقبل تحت شعار (صحراء خضراء بيئة أفضل) وستستمر فعالياته إلى ال28 من مارس من العام القادم. (النهاية)

س س س / م ع ع




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