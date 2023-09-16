المفوض العام لإكسبو الدوحة يؤكد أن المعرض سيشهد أكبر مشاركة دولية

المفوض العام لإكسبو الدوحة يؤكد أن المعرض سيشهد أكبر مشاركة دولية
التاريخ
9/16/2023 2:28:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 16 - 9 (كونا) -- أكد المفوض العام لإكسبو 2023 الدوحة للبستنة السفير بدر الدفع أن المعرض الذي سينطلق في الثاني من أكتوبر المقبل سيشهد "أكبر مشاركة دولية" في تاريخ جميع النسخ السابقة من معارض الإكسبو الخاصة بالبستنة.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم السبت عن المفوض قوله إنه من المتوقع أن تزيد المشاركات الدولية على 80 دولة ومنظمة دولية مؤكدا أن عدد الدول والمنظمات الدولية التي استكملت جميع إجراءات المشاركة في المعرض حتى اليوم بلغ 79 دولة ومنظمة دولية بينما سيستكمل البعض إجراءاته قبل انطلاق المعرض.
وأضاف أن أكسبو 2023 الدوحة للبستنة يمنح الدول والمنظمات الدولية المشاركة "فرصة غير مسبوقة لاستعراض مبادراتها الإبداعية وممارساتها الزراعية وثقافاتها المتنوعة وتراثها الغني" كما سيتم خلال فترة المعرض تنظيم احتفالات خاصة باليوم الوطني لكل دولة مشاركة.
ولفت إلى أن بعض الدول المشاركة تعتزم دعوة عدد من مشاهيرها ونجومها في مختلف المجالات الفنية والرياضية والسياسية ليكونوا حاضرين في الأجنحة الخاصة بها في يومها الوطني كما ستكون هناك منطقة خاصة لاكتشاف عادات الدول الغذائية إلى جانب فعاليات يومية متنوعة سيتم الكشف عنها قريبا من المتوقع أن تجذب العديد من الزوار.
وأشار إلى حرص اللجنة المنظمة على أن تكون المشاركة الدولية في المعرض العالمي "متنوعة ومتكاملة" حيث سيتميز اكسبو 2023 الدوحة بمشاركة خليجية وعربية "بارزة" بما فيها وجود جناحين لكل من مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية بالإضافة إلى أجنحة خاصة لمنظمات إقليمية ودولية مهتمة بمواجهة التحديات المناخية والبيئية.
ولفت إلى أن المنطقة الدولية في المعرض ستشكل "اختصارا جميلا" لجميع القارات حيث سيطلع الزوار على "الثقافات المتنوعة للدول المشاركة وإنجازاتها وطموحاتها" فيما يتعلق بالمحاور الرئيسية الأربعة التي يعالجها المعرض وهي الزراعة العصرية والتكنولوجيا والابتكار والوعي البيئي والاستدامة.
وبين المفوض العام للإكسبو أن هذا المعرض "يؤكد التزام قطر بالتنمية المستدامة والتعاون الدولي تماشيا مع رؤيتها الوطنية 2030 التي تشجع الشراكة والتضامن العالميين لمواجهة التحديات البيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
يذكر ان معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة سينطلق في الثاني من أكتوبر المقبل تحت شعار (صحراء خضراء بيئة أفضل) وستستمر فعالياته إلى ال28 من مارس من العام القادم. (النهاية)
س س س / م ع ع
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