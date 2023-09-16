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المصري علي فرج يحرز لقب بطولة (قطر كلاسيك للإسكواش)

9/16/2023 2:28:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 16 - 9 (كونا) -- أحرز اللاعب المصري علي فرج اليوم السبت لقب بطولة (كيوترمنلز قطر كلاسيك للإسكواش 2023) المقامة بالدوحة بعد فوزه على منافسة البيروفي دييغو إلياس بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في المباراة النهائية للبطولة.
واحتاج اللاعب المصري إلى ساعة وتسع دقائق لتخطي عقبة نظيره البيروفي إذ كان الشوط الأول متكافئا بين اللاعبين بعد تبادل التقدم حتى أنهاه فرج لصالحه (15 - 13) في زمن قدره 26 دقيقة.
وفي الشوط الثاني حقق فرج الأفضلية مبكرا ليحسم الشوط لصالحه (11 - 5) في زمن قدره ثماني دقائق.
أما في الشوط الثالث فقد عاد اللاعب البيروفي للمباراة بحصوله على الشوط بعد ندية وتبادل الفوز في النقاط حتى (8 - 8) إلا أن إلياس حقق الفوز في ثلاث نقاط متتالية وحسم الشوط في زمن قدره 15 دقيقة.
وفي الشوط الرابع تبادل اللاعبان التقدم مبكرا إلا أن فرج أخذ الأفضلية وحسم المباراة بعدما فاز بالشوط بنتيجة (11 - 9) في زمن قدره 15 دقيقة.
وفي منافسات السيدات حققت اللاعبة المصرية هانيا الحمامي أمس الجمعة لقب البطولة بعد فوزها على مواطنتها نور الشربيني بثلاثة أشواط مقابل شوطين في المباراة النهائية بالدوحة.
يذكر أن هذا اللقب هو الثالث لفرج في بطولة قطر بعد تحقيقه اللقب في نسختي عام 2018 على حساب الألماني سيمون روزنر بثلاثة أشواط دون مقابل وعام 2020 على حساب النيوزيلندي بول كول بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد. (النهاية)

س س س / م ع ع




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