المصري علي فرج يحرز لقب بطولة (قطر كلاسيك للإسكواش)

المصري علي فرج يحرز لقب بطولة (قطر كلاسيك للإسكواش)
التاريخ
9/16/2023 2:28:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 16 - 9 (كونا) -- أحرز اللاعب المصري علي فرج اليوم السبت لقب بطولة (كيوترمنلز قطر كلاسيك للإسكواش 2023) المقامة بالدوحة بعد فوزه على منافسة البيروفي دييغو إلياس بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في المباراة النهائية للبطولة.
واحتاج اللاعب المصري إلى ساعة وتسع دقائق لتخطي عقبة نظيره البيروفي إذ كان الشوط الأول متكافئا بين اللاعبين بعد تبادل التقدم حتى أنهاه فرج لصالحه (15 - 13) في زمن قدره 26 دقيقة.
وفي الشوط الثاني حقق فرج الأفضلية مبكرا ليحسم الشوط لصالحه (11 - 5) في زمن قدره ثماني دقائق.
أما في الشوط الثالث فقد عاد اللاعب البيروفي للمباراة بحصوله على الشوط بعد ندية وتبادل الفوز في النقاط حتى (8 - 8) إلا أن إلياس حقق الفوز في ثلاث نقاط متتالية وحسم الشوط في زمن قدره 15 دقيقة.
وفي الشوط الرابع تبادل اللاعبان التقدم مبكرا إلا أن فرج أخذ الأفضلية وحسم المباراة بعدما فاز بالشوط بنتيجة (11 - 9) في زمن قدره 15 دقيقة.
وفي منافسات السيدات حققت اللاعبة المصرية هانيا الحمامي أمس الجمعة لقب البطولة بعد فوزها على مواطنتها نور الشربيني بثلاثة أشواط مقابل شوطين في المباراة النهائية بالدوحة.
يذكر أن هذا اللقب هو الثالث لفرج في بطولة قطر بعد تحقيقه اللقب في نسختي عام 2018 على حساب الألماني سيمون روزنر بثلاثة أشواط دون مقابل وعام 2020 على حساب النيوزيلندي بول كول بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد. (النهاية)
س س س / م ع ع
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