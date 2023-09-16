جدارا و الثريا الثقافي يكرمان الناجحين في الثانوية العامة
التاريخ
9/16/2023 2:28:31 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
إربد 16 أيلول (بترا)- كرمت جامعة جدارا بالتعاون مع ملتقى الثريا الثقافي التنموي، الطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة، من أبناء وبنات مدارس بلدة سوم بمحافظة إربد.
وقال رئيس هيئة مديري جامعة جدارا ومديرها العام الدكتور شكري المراشدة، خلال رعايته الاحتفال، إن التعليم لم يعد ترفا بل أصبح ضرورة من ضروريات الحياة، لأن الأمم لا تنهض إلا بالعلم والمعرفة، ونحن نريد جيلا متسلحا بالعلم والمعرفة والمهارات اللازمة لخوض غمار المستقبل بكل جدارة واقتدار.
وقال مدير تربية إربد الثالثة الدكتور حمزة نجادات في كلمته، "إننا نفخر بوجودنا اليوم بين هذه الثلة من أبنائنا المكرمين من بلدة سوم الناجحين في الثانوية العامة، داعيا الطلبة إلى الجد والمثابرة في حياتهم الجامعية وأن يكونوا مبدعين متسلحين بالعلم والمعرفة.
و ثمن رئيس ملتقى الثريا الثقافي التنموي الدكتور شامان المعابرة مبادرة الجامعة ودعمها الموصول لفعاليات الملتقى، وحرصها على تكريم الطلبة الناجحين في الثانوية العامة من أبناء المنطقة.
واشتملت فعاليات الاحتفال الذي أداره الدكتور خالد مياس من جامعة جدارا، على فقرات غنائية منوعة قدمها الفنان عمر السقار وفرقته الموسيقية والتي تغنت بالوطن وقائده، ولاقت استحسانا وإعجابا وتفاعلا من الحضور.
--(بترا)
ع ع/ب ع / ع ط
16/09/2023 21:09:59
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