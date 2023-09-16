جدارا و الثريا الثقافي يكرمان الناجحين في الثانوية العامة

إربد 16 أيلول (بترا)- كرمت جامعة جدارا بالتعاون مع ملتقى الثريا الثقافي التنموي، الطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة، من أبناء وبنات مدارس بلدة سوم بمحافظة إربد.

وقال رئيس هيئة مديري جامعة جدارا ومديرها العام الدكتور شكري المراشدة، خلال رعايته الاحتفال، إن التعليم لم يعد ترفا بل أصبح ضرورة من ضروريات الحياة، لأن الأمم لا تنهض إلا بالعلم والمعرفة، ونحن نريد جيلا متسلحا بالعلم والمعرفة والمهارات اللازمة لخوض غمار المستقبل بكل جدارة واقتدار.

وقال مدير تربية إربد الثالثة الدكتور حمزة نجادات في كلمته، "إننا نفخر بوجودنا اليوم بين هذه الثلة من أبنائنا المكرمين من بلدة سوم الناجحين في الثانوية العامة، داعيا الطلبة إلى الجد والمثابرة في حياتهم الجامعية وأن يكونوا مبدعين متسلحين بالعلم والمعرفة.

و ثمن رئيس ملتقى الثريا الثقافي التنموي الدكتور شامان المعابرة مبادرة الجامعة ودعمها الموصول لفعاليات الملتقى، وحرصها على تكريم الطلبة الناجحين في الثانوية العامة من أبناء المنطقة.

واشتملت فعاليات الاحتفال الذي أداره الدكتور خالد مياس من جامعة جدارا، على فقرات غنائية منوعة قدمها الفنان عمر السقار وفرقته الموسيقية والتي تغنت بالوطن وقائده، ولاقت استحسانا وإعجابا وتفاعلا من الحضور.

--(بترا)

ع ع/ب ع / ع ط

16/09/2023 21:09:59

