اختتام برنامج مخيم جائزة الحسن للشباب الفضي

اختتام برنامج مخيم جائزة الحسن للشباب الفضي
التاريخ
9/16/2023 2:28:31 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 16 أيلول (بترا)- اختتم اليوم السبت مخيم جائزة الحسن للشباب، الفضي "مستوى أول" من مدرسة البكالوريا/ عمان، في وادي رم، بمشاركة 33 شابا وشابة.
وتضمن المخيم تدريب المشاركين على الإسعافات الأولية، وتعلم مهارات قراءة الخارطة عن طريق استخدام البوصلة، وسجل الجائزة المحوسب، وتعلم مهارات التعايش، والمسير، وألعاب بناء الفريق، إضافة الى محاضرة توعوية عن مخاطر المخدرات.
--(بترا)
س ح/ب ع/ ع ط
16/09/2023 21:08:24
MENAFN16092023000117011021ID1107082179
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