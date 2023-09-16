Saturday, 16 September 2023 11:08 GMT

اختتام برنامج مخيم جائزة الحسن للشباب الفضي

9/16/2023 2:28:31 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 16 أيلول (بترا)- اختتم اليوم السبت مخيم جائزة الحسن للشباب، الفضي "مستوى أول" من مدرسة البكالوريا/ عمان، في وادي رم، بمشاركة 33 شابا وشابة.
وتضمن المخيم تدريب المشاركين على الإسعافات الأولية، وتعلم مهارات قراءة الخارطة عن طريق استخدام البوصلة، وسجل الجائزة المحوسب، وتعلم مهارات التعايش، والمسير، وألعاب بناء الفريق، إضافة الى محاضرة توعوية عن مخاطر المخدرات.
--(بترا)
س ح/ب ع/ ع ط
16/09/2023 21:08:24

MENAFN16092023000117011021ID1107082179

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