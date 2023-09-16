السلط يتفوق على الرمثا بدوري المحترفين

عمان 17 أيلول (بترا)- تفوق فريق السلط لكرة القدم على نظيره الرمثا اليوم السبت، بهدف واحد، دون رد.

وتفوق السلط في اللقاء الذي أقيم لحساب الجولة الخامسة من دوري المحترفين لكرة القدم، بهدف سجله عدي القرا، ليرفع السلط رصيده الى 6 نقاط، في المركز السادس، فيما تجمد رصيد الرمثا عند 6 نقاط في المركز الرابع.

ويلتقي في وقت لاحق اليوم فريقا مغير السرحان والأهلي.

واستؤنف الدوري أمس، بعد فترة توقف استمرت أسبوعين، بسبب انشغال المنتخب الوطني بمباراتين وديتين أمام منتخبي النرويج وأذربيجان أقيمتا في 7 و 12 أيلول الحالي.

ويحل معان ضيفا على شباب الأردن الأحد عند السادسة مساء، على ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب.

يشار إلى أن اتحاد الكرة سبق وأن أعلن عن تأجيل مباريات الحسين إربد مع الوحدات، والفيصلي مع شباب العقبة، ضمن الأسبوع الخامس من الدوري إلى كانون الأول المقبل، بسبب مشاركة فريقي الفيصلي والوحدات في البطولات الآسيوية.

--(بترا)

ض ع/ب ع / ع ط

16/09/2023 21:07:31

