السلط يتفوق على الرمثا بدوري المحترفين
التاريخ
9/16/2023 2:28:31 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 17 أيلول (بترا)- تفوق فريق السلط لكرة القدم على نظيره الرمثا اليوم السبت، بهدف واحد، دون رد.
وتفوق السلط في اللقاء الذي أقيم لحساب الجولة الخامسة من دوري المحترفين لكرة القدم، بهدف سجله عدي القرا، ليرفع السلط رصيده الى 6 نقاط، في المركز السادس، فيما تجمد رصيد الرمثا عند 6 نقاط في المركز الرابع.
ويلتقي في وقت لاحق اليوم فريقا مغير السرحان والأهلي.
واستؤنف الدوري أمس، بعد فترة توقف استمرت أسبوعين، بسبب انشغال المنتخب الوطني بمباراتين وديتين أمام منتخبي النرويج وأذربيجان أقيمتا في 7 و 12 أيلول الحالي.
ويحل معان ضيفا على شباب الأردن الأحد عند السادسة مساء، على ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب.
يشار إلى أن اتحاد الكرة سبق وأن أعلن عن تأجيل مباريات الحسين إربد مع الوحدات، والفيصلي مع شباب العقبة، ضمن الأسبوع الخامس من الدوري إلى كانون الأول المقبل، بسبب مشاركة فريقي الفيصلي والوحدات في البطولات الآسيوية.
--(بترا)
ض ع/ب ع / ع ط
16/09/2023 21:07:31
MENAFN16092023000117011021ID1107082178
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