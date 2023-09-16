أطباء بلا حدود تستنكر الاعتداءات على طواقمها بمخيم عين الحلوة

بيروت 16 أيلول (بترا)- استنكرت منظمة "أطباء بلا حدود"، في بيان اليوم السبت، "الاعتداءات على الطواقم الطبية في مخيم عين الحلوة في صيدا- جنوب لبنان".

وأشارت الى أن الطواقم الطبية ليست أهدافاً في النزاعات، مؤكدة أن عمل طواقمها أساسي وحيوي لإنقاذ حياة الأشخاص، بغضّ النظر عن عرقهم أو دينهم أو انتماءاتهم.

ودعت جميع الأطراف المتنازعة في المخيم إلى احترام المراكز الصحية والطواقم الطبية وتوفير بيئة آمنة لهم للاستمرار في عملهم المنقذ لحياة الناس وتقديم الرعاية الطبية الطارئة لمن هم بأمسّ الحاجة إليها".

--(بترا)

ب ا/ب ع / ع ط

16/09/2023 21:06:21

