أطباء بلا حدود تستنكر الاعتداءات على طواقمها بمخيم عين الحلوة

أطباء بلا حدود تستنكر الاعتداءات على طواقمها بمخيم عين الحلوة
التاريخ
9/16/2023 2:28:31 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
بيروت 16 أيلول (بترا)- استنكرت منظمة "أطباء بلا حدود"، في بيان اليوم السبت، "الاعتداءات على الطواقم الطبية في مخيم عين الحلوة في صيدا- جنوب لبنان".
وأشارت الى أن الطواقم الطبية ليست أهدافاً في النزاعات، مؤكدة أن عمل طواقمها أساسي وحيوي لإنقاذ حياة الأشخاص، بغضّ النظر عن عرقهم أو دينهم أو انتماءاتهم.
ودعت جميع الأطراف المتنازعة في المخيم إلى احترام المراكز الصحية والطواقم الطبية وتوفير بيئة آمنة لهم للاستمرار في عملهم المنقذ لحياة الناس وتقديم الرعاية الطبية الطارئة لمن هم بأمسّ الحاجة إليها".
--(بترا)
ب ا/ب ع / ع ط
16/09/2023 21:06:21
MENAFN16092023000117011021ID1107082177
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