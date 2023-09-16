حلقة نقاشية ضمن مشروع التمكين السياسي والديمقراطي لهيئة كلنا الأردن

السلط 16 أيلول(بترا)- قال الوزير الأسبق الدكتور محمد أبو رمان، إن ما يحدث اليوم فرصة للشباب الأردني للانتقال للعمل السياسي المباشر وفرصة لردم الفجوة ما بين جيل الشباب ومؤسسات صنع القرار في الأردن والاستفادة من حماس الجيل الجديد وخبراته وطاقاته.

وأضاف أبو رمان خلال حلقة نقاشية اليوم السبت ضمن مشروع التمكين السياسي والديمقراطي لهيئة شباب كلنا الاردن الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية بعنوان " أدوار تنتظرنا" ان هناك طموحات وتوقعات من جيل الشباب للانخراط في العملية الحزبية في المرحلة المقبلة مع تطور تشريعاتها، لافتا إلى أن السياسات اليوم تساعد جيل الشباب للوصول الى هذا المستوى.

وأشار الى أن هناك تحديات تواجه جيل الشباب وهذا طبيعي في أي عملية تحول ديمقراطي تحصل في العالم وأن مثل هذه الجلسات النقاشية والحوارية مع جيل الشباب ذات جدوى لمعرفة التحديات و التجارب التي تحدث في العالم وطرق تجاوزها والحديث عن آفاق المرحلة المقبلة.

من جهته بين منسق الهيئة في البلقاء مهند الواكد "إن الهيئة تسعى من خلال المشروع، الى الاستثمار في طاقات الشباب وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وتعزيز المخزون الثقافي لديهم، حيث تعد هذه الجلسة ضمن سلسلة من الجلسات النقاشية في مختلف محافظات المملكة، والتي تركز على المشاريع الاصلاحية التي تبنتها الدولة وفق مسارات مثلث الاصلاح "السياسية والاقتصادية والإدارية"، وتماشياً مع توصيات الورقة النقاشية الثالثة.

--(بترا)

و ن/ب ع/ ع ط

16/09/2023 21:04:52

