17 ميدالية للأردن في دورة ألعاب إنفيكتوس الدولية للمصابين العسكريين بألمانيا

عمان 16 أيلول (بترا)- فرض لاعبو المنتخب الأردني للمصابين العسكريين حضوراً مميزاً في النسخة السادسة من دورة "ألعاب إنفيكتوس" الدولية للمصابين العسكريين التي اختتمت فعالياتها مساء اليوم السبت في مدينة دوسلدورف الألمانية.

وحقق المنتخب الأردني 17 ميدالية ملونة خلال مشاركته الفاعلة في هذه البطولة الدولية بواقع 7 ميداليات ذهبية و4 فضيات و6 برونزيات، وذلك رغم شدة المنافسة في هذه البطولة الدولية للمصابين العسكريين التي شهدت مشاركة أكثر من 500 لاعب ولاعبة من 21 دولة يتنافسون في 10 ألعاب.

وفي التفاصيل تمكن المنتخب الأردني للمصابين العسكريين من تحقيق الفوز بمسابقات رفع الأثقال من خلال اللاعب أحمد البراهمة الذي تمكن من الظفر بالميدالية الذهبية لوزن 77 كغم، ليتبعه اللاعب أنور السعيدات الذي حصل على الميدالية الفضية لوزن 91 كغم.







وحصد المنتخب الأردني للمصابين العسكريين في مسابقات ألعاب القوى 6 ميداليات ذهبية، و3 فضيات، و6 برونزيات جاءت على النحو التالي: ذهبية سباق الجري لمسافة 100 متر عن طريق اللاعب يوسف المومني، وذهبية سباق الجري لمسافة 200 متر عن طريق اللاعب طارق النقرش، وذهبية سباق الجري لمسافة 400 متر عن طريق اللاعب طارق النقرش، وذهبية دفع الكرة الحديدية IF6 عن طريق اللاعب حسام الحويان، وذهبية رمي القرص IF6 عن طريق اللاعب حسام الحويان، وذهبية الوثب الطويل عن طريق اللاعب يوسف المومني، و فضية سباق الكراسي المتحركة لمسافة 100متر عن طريق اللاعب حسام الحويان، وفضية دفع الكرة الحديدية IF5 عن طريق اللاعب حسن سلامة، وفضية الوثب الطويل عن طريق اللاعب طارق النقرش، وبرونزية سباق الجري لمسافة 100متر عن طريق اللاعب طارق النقرش، وبرونزية سباق الجري لمسافة 200 متر عن طريق اللاعب يوسف المومني، وبرونزية سباق الجري لمسافة 400 متر عن طريق اللاعب محمد دردس، وبرونزية سباق الكراسي المتحركة لمسافة 400 متر عن طريق اللاعب رأفت الشبول، وبرونزية رمي القرص IF5عن طريق اللاعب حسن سلامة، وبرونزية الوثب الطويل عن طريق اللاعب أسامة الرفاعي.

وعبر المنتخب الأردني للمصابين العسكريين، عن اعتزازه بإنجازه الكبير، مهدياً إياه لوطنه ومليكه مقدراً ما قدمته الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين واللجنة البارالمبية الأردنية من جهود ساهمت في تحقيق الإنجاز تلو الإنجاز والبناء على ما تحقق منها سابقاً في هذه البطولة الدولية.

ويرأس البعثة الأردنية المشاركة بالبطولة سمو الأمير مرعد بن رعد كبير الأمناء، رئيس مجلس إدارة الهيئة الهاشمية للمصابين.

كما يضم الوفد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الشريف ناصر بن ناصر، ومدير عام الهيئة العميد الركن الطيار المتقاعد موران ترك، والطاقم الفني والإداري.

وشارك بالبطولة 16 لاعباً من منتسبي الهيئة يمثلون الأردن في منافسات رفع الأثقال، والتجديف، وألعاب القوى (الوثب، والجري، وسباق الكراسي المتحركة، ورمي القلة، ورمي القرص).







ويضم المنتخب الأردني للمصابين العسكريين كلاً من اللاعبين: رلى العمرو، وزيد المصطفى، ورأفت الشبول، واحمد البراهمة، ومحمد دردس، وناجح السوالمة، وحسام الحويان، ويوسف خريشة، وجعفر المرادات، وطارق النقرش، وهمام النداف، وأنور السعيدات، وعبدالله العنزة، وأسامة الرفاعي، ويوسف المومني، وحسن سلامة.

يذكر أن هذه المرة هي الرابعة التي يشارك فيها المنتخب الأردني في هذه الفعالية الرياضية الدولية المهمة و التي تخص المصابين العسكريين حيث حصد خلالها العديد من الميداليات الملونة في جميع مشاركاته السابقة ليواصل مسيرة الإنجاز في النسخة الحالية من البطولة، الأمر الذي يعزز المكانة المرموقة لأبطال المنتخب الأردني للمصابين العسكريين وقدرتهم على المنافسة في البطولات الدولية.

--(بترا)





ض ع/ب ع/ ع ط

16/09/2023 21:02:23