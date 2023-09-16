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ولاية كاليفورنيا تقاضي شركات نفطية بسبب التغير المناخي

9/16/2023 2:28:22 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن 16 أيلول (بترا)- رفعت ولاية كاليفورنيا الأميركية، دعوى قضائية على خمس شركات نفط كبرى في العالم تتهمها فيها بتقليل تأثير الوقود الأحفوري في التغير المناخي.
وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، فإن الولاية رفعت الدعوى المدنية أمام المحكمة العليا في مدينة سان فرانسيسكو على شركات: "إكسون موبيل"، و"شل"، و"بريتيش بتروليوم"، و"كونوكو فيليبس"، و"شيفرون"، بالإضافة إلى المعهد الأميركي للنفط (ايه بي آي).
واتهمت الولاية مسؤولي هذه الشركات، بإخفاء معلومات عن دور الوقود الأحفوري في التسبب بظاهرة الاحتباس الحراري، وتأخرهم في الاستجابة المجتمعية لهذه الظاهرة، بالإضافة إلى نشرهم معلومات مضللة بهذا الشأن ما أسهم في تضليل صانعي السياسات والجمهور.
ورأت الولاية في الدعوى المؤلّف من 135 صفحة، أن ذلك تسبب بأضرار بمليارات الدولارات، وأدى إلى تكاليف باهظة على الناس والعقارات والموارد الطبيعية، وهي تكاليف ما تزال تتكشّف يوميًا".
وتأتي هذه الدعوى بعد عدة دعاوى رفعتها مدن ومقاطعات وولايات أميركية ضدّ مصالح الوقود الأحفوري لتأثيره في التغيّر المناخي، بالإضافة إلى حملات تضليل مفترضة استمرّت عقودًا.
وتطالب كاليفورنيا بإنشاء صندوق لتغطية الأضرار المستقبلية الناجمة عن الكوارث المناخية في الولاية التي تقع على الخطوط الأمامية في مواجهة حرائق الغابات الناجمة عن التغيّر المناخي والفيضانات والظواهر الأخرى.
--(بترا)
ب خ/ن ح/ ع ط
16/09/2023 19:44:37

MENAFN16092023000117011021ID1107082174

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