وثيقة ببلدة مقبلة بجرش تؤكد الالتزام بعدم إطلاق العيارات النارية

جرش 16 أيلول (بترا)- وقع أهالي بلدة مقبلة في محافظة جرش اليوم السبت، وثيقة تؤكد التزام الأهالي بعدم إطلاق العيارات النارية في المناسبات.

وقال نائب مدير الشرطة بمحافظة جرش العقيد يوسف الغويري، إن ظاهرة اطلاق العيارات النارية في المناسبات أصبحت ظاهرة تشكل خطرا على الأرواح والسلم المجتمعي، مؤكدًا ضرورة نبذها اجتماعياً ومقاطعة المناسبات التي يجري خلالها إطلاق الأعيرة النارية.

وبين الوجيه كمال راشد أن الوثيقة تنص على عدم إطلاق العيارات النارية في المناسبات ومغادرة المناسبة التي يتم فيها إطلاق النار و الإبلاغ عن الفاعل، مثمنا جهود المحافظة والأجهزة الأمنية المتعددة لنبذ هذه المظاهر السلبية والتي أزهقت أرواح الأبرياء.

وحضر توقيع الوثيقة نائب مدير الشرطة مساعد رئيس مركز أمني سوف الدكتور الرائد محمد الفاعوري وضباط وأفراد من الشرطة المجتمعية وعدد من وجهاء ومخاتير وفعاليات شعبية وشبابية في البلدة.

--(بترا)

ع ف/ب ع/ ع ط

16/09/2023 19:42:00