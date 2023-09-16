وثيقة ببلدة مقبلة بجرش تؤكد الالتزام بعدم إطلاق العيارات النارية

وثيقة ببلدة مقبلة بجرش تؤكد الالتزام بعدم إطلاق العيارات النارية
التاريخ
9/16/2023 2:28:21 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
جرش 16 أيلول (بترا)- وقع أهالي بلدة مقبلة في محافظة جرش اليوم السبت، وثيقة تؤكد التزام الأهالي بعدم إطلاق العيارات النارية في المناسبات.
وقال نائب مدير الشرطة بمحافظة جرش العقيد يوسف الغويري، إن ظاهرة اطلاق العيارات النارية في المناسبات أصبحت ظاهرة تشكل خطرا على الأرواح والسلم المجتمعي، مؤكدًا ضرورة نبذها اجتماعياً ومقاطعة المناسبات التي يجري خلالها إطلاق الأعيرة النارية.
وبين الوجيه كمال راشد أن الوثيقة تنص على عدم إطلاق العيارات النارية في المناسبات ومغادرة المناسبة التي يتم فيها إطلاق النار و الإبلاغ عن الفاعل، مثمنا جهود المحافظة والأجهزة الأمنية المتعددة لنبذ هذه المظاهر السلبية والتي أزهقت أرواح الأبرياء.
وحضر توقيع الوثيقة نائب مدير الشرطة مساعد رئيس مركز أمني سوف الدكتور الرائد محمد الفاعوري وضباط وأفراد من الشرطة المجتمعية وعدد من وجهاء ومخاتير وفعاليات شعبية وشبابية في البلدة.
--(بترا)
ع ف/ب ع/ ع ط
16/09/2023 19:42:00
MENAFN16092023000117011021ID1107082173
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