إشهار شبكة العمل المدني بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية

عمان 16 أيلول (بترا)- أشهرت مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني المحلية "شبكة العمل المدني"، بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية، الذي تحتفل به الأمم المتحدة في 15 أيلول من كل عام.

وأوضحت الشبكة في بيان اليوم السبت، أن هذه الشبكة التي رعتها السفارة الأميركية، هي مبادرة لمجموعة من مؤسسات المجتمع المدني الأردنية، وتعمل في مناطق متنوعة على برامج التحديث السياسي والاقتصادي وتمكين الشباب والنساء للقيام بأدوار أكثر فاعلية تجاه الديمقراطية والعمل المدني في الأردن.

وبينت أنها تهدف إلى تعزيز العمل القائم على النهج التشاركي وتبادل التجارب والخبرات بين مؤسسات المجتمع المدني المحلية، وتنسيق الجهود باتجاه تكريس قيم الديمقراطية وثقافة العمل المدني، وتعزيز قدراتهم المؤسساتية.

كما تهدف إلى وضعهم على خارطة التأثير في الحراك الثقافي والمجتمعي، والعمل على تشخيص حالة العمل المدني بشكل دوري، وإصدار تقرير سنوي لتشخيص وقراءة حالة مؤسسات المجتمع المدني، والتحديات التي تواجه عملها، والفرص الإنمائية المتاحة للعمل التشاركي الذي يخدم الصالح المدني العام.

واستعرض منسق شبكة العمل المدني عبدالله الجبور، فكرة ونشأة المبادرة، والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، وكيفية الانضمام إليها.

فيما أكد المستشار السياسي في السفارة الأميركية بول بالدوين، أهمية الاحتفال باليوم الدولي للديمقراطية من قبل مؤسسات المجتمع المدني، وأهمية تعزيز العمل التشاركي بينها بما يساند مسارات التحديث التي يشهدها الأردن.

وتناولت الجلسة النقاشية "أهمية العمل التشاركي بين مؤسسات المجتمع المدني وأثر ذلك على تماسك البناء الديمقراطي والازدهار الاقتصادي والاجتماعي"، تحدث فيها الأعضاء المؤسسون لشبكة العمل المدني، وهم معهد السياسية والمجتمع، وشبكة نايا المجتمعية، ومركز المواطنة للتنمية المستدامة، ومركز رفد المعرفة، ومؤسسة أثر الشبابية، ومركز بصمة خير لتنمية المجتمع المحلي.

واختتم الحفل باستعراض تقرير "حالة مؤسسات المجتمع المدني في الأردن 2023" الذي قدّمه وناقش نتائجه وتوصياته مع الحضور منسق الشبكة، مبينا أنه تقرير تحليلي لمؤسسات المجتمع المدني، تنوي الشبكة إصدارة بشكل سنوي عن الشبكة بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية.

ويشخص التقرير حالة مؤسسات المجتمع المدني من حيث التغييرات والديناميات التي تطرأ على أعمال وبرامج المؤسسات، والتحديات التي تعيق دورها أو تقلل من فاعليتها المدنية، بالإضافة إلى عرضه للفرص الإنمائية المشتركة التي يمكن لمؤسسات المجتمع المدني الاستفادة منها والمساهمة فيها.

--(بترا)

ه ع/ب ع/ ع ط

16/09/2023 19:28:45