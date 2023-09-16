بلدية السرحان تؤجر مخزنها الصناعي لمستثمر في الصناعات الغذائية

المفرق 16 أيلول (بترا)- وقعت بلدية السرحان، اليوم السبت، اتفاقية لتأجير مخزنها الصناعي الرابع "هنجر"، لمستثمر في الصناعات الغذائية.

وقال رئيس البلدية، علي السرحان، إن الاتفاقية سترفع إلى وزارة الإدارة المحلية لاستكمال الإجراءات بشأنها، مبينا أن المجلس البلدي سجل إضافة جديدة في البعد التنموي بما يسهم في تشغيل أبناء المجتمع المحلي بكل فئاته للحد من ظاهرة البطالة.

وأوضح أن "الهنجر" الصناعي بني بتمويل من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، من خلال مشروع قدرة 2.

ولفت إلى أن المجلس البلدي ومنذ تسلمه مهامه ركز على البعد التنموي بالإضافة الى دوره الخدمي المباشر، بشكل كبير للمساهمه في تنمية المجتمع المحلي.

--(بترا)

ه ق/ ن ح/ ع ط

16/09/2023 19:26:19