بلدية السرحان تؤجر مخزنها الصناعي لمستثمر في الصناعات الغذائية

بلدية السرحان تؤجر مخزنها الصناعي لمستثمر في الصناعات الغذائية
التاريخ
9/16/2023 2:28:19 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
المفرق 16 أيلول (بترا)- وقعت بلدية السرحان، اليوم السبت، اتفاقية لتأجير مخزنها الصناعي الرابع "هنجر"، لمستثمر في الصناعات الغذائية.
وقال رئيس البلدية، علي السرحان، إن الاتفاقية سترفع إلى وزارة الإدارة المحلية لاستكمال الإجراءات بشأنها، مبينا أن المجلس البلدي سجل إضافة جديدة في البعد التنموي بما يسهم في تشغيل أبناء المجتمع المحلي بكل فئاته للحد من ظاهرة البطالة.
وأوضح أن "الهنجر" الصناعي بني بتمويل من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، من خلال مشروع قدرة 2.
ولفت إلى أن المجلس البلدي ومنذ تسلمه مهامه ركز على البعد التنموي بالإضافة الى دوره الخدمي المباشر، بشكل كبير للمساهمه في تنمية المجتمع المحلي.
--(بترا)
ه ق/ ن ح/ ع ط
16/09/2023 19:26:19
MENAFN16092023000117011021ID1107082171
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.