حوارية بإربد حول المسؤولية الاجتماعية

اربد 16 أيلول (بترا)- نظم مركز شابات الطيبة، غربي اربد اليوم السبت، جلسة حوارية بعنوان المسؤولية الاجتماعية، بمشاركة 20 شابة.

وتحدثت في الجلسة المحاضرة عائشة عذاربة، عن مفهوم المسؤولية الاجتماعية، وأنواعها، ومجالاتها، وآثارها الإيجابية في تنمية المجتمعات، وصفات المجتمع المسؤول.

وأشارت الى أهمية تميز الجيل الشبابي بمسؤولية اجتماعية داعمة لبناء الوطن وتطوير مؤسساته، وتعزيز مفهوم المواطنة من خلال مبادرات هادفة تنعكس على جوانب التنمية .

وفي ذات السياق، نظم مركز شابات الوسطية، دورة حول المهارات الرقمية، بمشاركة 20 شابة.

وهدفت الدورة التي قدمتها المدربة آمنة الحشاش، إلى تعريف المشاركات على التقنيات الرقمية، ومحاور إنترنت الأشياء ومجالاته، والتحول الرقمي ومستقبله، والتسويق الإلكتروني وأهميته، والذكاء الاصطناعي وتطوره ومجالاته.

-- (بترا)

أ غ / ن ح/ ع ط

16/09/2023 19:25:02